Wayne: “Una notte a Milano”, il nuovo ep dell’artista fuori il 6 settembre

Un nuovo progetto in arrivo per Wayne: Una notte a Milano è il suo nuovo EP, in uscita su tutte le piattaforme il prossimo venerdì 6 settembre per Warner Music Italy.

L’annuncio è arrivato durante il reveal party che si è svolto il 1° settembre presso lo street food SideWalk Kitchens, proprio durante una notte milanese, in compagnia dei fan dell’artista, che hanno quindi avuto la possibilità di ascoltare in anteprima tutti i brani del disco.

La scorsa settimana l’artista ha annunciato inoltre due speciali date live per la fine del 2024: il 12 e il 15 dicembre si esibirà rispettivamente a Milano e a Roma per due imperdibili private show, l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il nuovo EP di Umberto Violo, in arte Wayne.

wayne: una notte a milano, la tracklist

Sempre in occasione del reveal party Wayne ha annunciato ai fan anche la tracklist dell’EP, senza però rivelare i nomi dei tre artisti che hanno collaborato con lui, che verranno svelati nei prossimi giorni insieme ad altre sorprese.

Ecco la tracklist di Una notte a Milano:

BERLINO BONSAI (feat.?) POLLINE (feat.?) INTERSTELLAR (feat.?) UNA NOTTE A MILANO

L’album arriva come seguito ai singoli pubblicati lo scorso anno: “Dirty Love”, “Veleno di vipera” e “Pioggia di Novembre”. Nel disco riprenderà infatti le sonorità anni ’80 presenti in questi pezzi, aggiungendo il racconto di una parte più profonda di sé e momenti di vita vissuta, gli eccessi e la solitudine; tutto ciò attraverso la scrittura matura e schietta, lo slang autentico che lo caratterizza fin dal suo esordio con il collettivo Dark Polo Gang.

Una notte a Milano è disponibile in presave, clicca qui.