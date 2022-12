Warner Music Italia, in collaborazione con Open Stage, offre un palco (e un contratto) agli artisti emergenti

Warner Music Italia, grazie a Open Stage, progetto che offre un sistema di palchi aperti per artisti emergenti installati in luoghi pubblici come metropolitane, piazze e parchi che si prenotano con un’App, porta il Natale nella metropolitana milanese dal 19 dicembre offrendo la possibilità di esibirsi a giovani artisti e di ottenere un contratto discografico.

Ma come sarà protagonista la musica di Natale in Metropolitana? A partire da lunedì 19 dicembre per la prima volta i brani di Natale più famosi saranno diffusi in tutta la stazione per creare un’atmosfera magica tramite questa playlist.

Per i giovani artisti emergenti invece, sempre dal 19 dicembre e fino all’ 1 gennaio, sarà offerta l’opportunità di esibirsi sul palco di Sound Underground, il progetto musicale di Atm in collaborazione con Open Stage alla stazione metro di Garibaldi, prenotando lo slot tramite l’app scaricabile qui e candidandosi nelle date e orari resi disponibili dal sistema.

Warner Music Italia sceglierà uno o più artisti, tra quelli che si esibiranno, e darà loro la possibilità di firmare un contratto di distribuzione. Alcuni delle loro canzoni saranno, inoltre, inserite in una speciale playlist Spotify curata dall’etichetta.

Per chi non lo conoscesse Open Stage è un progetto che, con un sistema di palchi aperti per artisti emergenti installati in luoghi pubblici come metropolitane, piazze e parchi che si prenotano con un’App, dà vita ad un verso e proprio stage-sharing, un modo per rendere i giovani davvero protagonisti, permettergli di misurarsi con la musica dal vivo e rigenerare i centri e le periferie delle città con la cultura.

Ad oggi sono tre le installazioni realizzate in collaborazione con ATM nella metropolitana di Milano (M2 P.ta Garibaldi, M1 Loreto, M5 Bicocca). Open Stage ha realizzato negli ultimi 6 mesi oltre 1500 concerti, coinvolgendo oltre 1000 artisti e diventando così la realtà europea che in assoluto organizza più concerti in un anno.