Warner Music Italia acquisisce i diritti di “SxM”, il primo e unico album dei Sangue Misto

Warner Music Italia annuncia l’acquisizione dei diritti del disco che ha cambiato il corso dell’hip hop italiano, “SxM” dei Sangue Misto, pubblicato nel 1994 dalla Century Vox.

12 tracce scritte e prodotte dai tre componenti del gruppo Neffa, Deda e Dj Gruff, che hanno poi deciso di continuare le loro carriere da solisti.

Il disco, secondo Rolling Stone Italia, è al 25° posto della classifica dei 100 album italiani più belli di sempre, ed è considerato dagli appassionati del genere un fenomeno culturale con un linguaggio iconico, che ha segnato la generazione degli anni Novanta e influenza ancora oggi gli artisti, della vecchia e della nuova scena.

Tanti infatti i volti dell’hip hop italiano che hanno voluto rendere omaggio al gruppo Mezzo Sangue e al loro disco “SxM“, come i Club Dogo con “Cani sciolti (2006)” e Fabri Fibra in “Applausi per Fibra“.

sangue misto “Sxm”: la tracklist