Ci ha lasciati dopo una lunga malattia Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls

Si è spento all’eta di 72 anni Vittorio De Scalzi, membro fondatore dei New Trolls, ma non solo.

De Scalzi era malato da diverso tempo ma ciò nonostante non ha mai smesso di lavorare per e con la musica.

Domani 25 luglio alle 18:00 presso la sede del Club Tenco – Premio Tenco, piazza Cesare Battisti a Sanremo avrà luogo il funerale in forma laica. Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23:00.

L’ultima esibizione dell’artista è avvenuta qualche giorno fa quando si è esibito con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo riproponendo il “Concerto grosso” all’auditorium Alfano.

Lo scorso anno invece è stato omaggiato ad Area Sanremo dai vincitori della manifestazione, ci cui da alcuni anni era parte integrante, con uno dei suoi brani più noti, Quella carezza della sera.

Qui a seguire il brano che, la famiglia stessa nel comunicare la morte dell’artista, ha inviato a continuare a cantare per mantenere sempre vivo il suo ricordo.

Vittorio De Scalzi è stato autore per grandi interpreti tra cui Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa e ha preso parte a sette edizioni del Festival di Sanremo.

Dopo la fine del suo sodalizio con i New Trolls ha proseguito da solista esibendosi in tutta Italia. Il suo ultimo singolo Quelle navi è del 2021, anno in cui ha ricevuto anche il riconoscimento alla 44ª edizione del Club Tenco.

In totale De Scalzi ha pubblicato cinque album da solista dal 2008 al 2019.

La redazione di All Music Italia è vicina alla famiglia e agli amici dell’artista in questo momento di dolore.