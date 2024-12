Virale su TikTok il video in cui la cantautrice Greta Grida critica Carlo Conti definendolo “fascista”

La giovane cantautrice Greta Grida è diventata virale con un video in cui accusa Carlo Conti di essere fascista per alcune sue dichiarazioni sulla scelta del cast del Festival di Sanremo 2025, in particolare riguardo alle donne e ai rapper.

“Non guardate Sanremo quest’anno, non guardate Sanremo quest’anno!” Inizia così il video di Greta Rampoldi, già vincitrice del Festival di Castrocaro nel 2020 con i Watt e oggi cantante solista con il nome d’arte di Greta Grida.

Il video su Carlo Conti fa parte della rubrica che tiene sulla sua pagina TikTok, Punto G, dove promette: “Dico tutto quello che penso su un argomento a caso. Se non siete d’accordo con quello che dico non mi frega assolutamente un c***o.”

Una promessa mantenuta appieno, vista la gravità delle accuse rivolte al direttore artistico del Festival. Il video, infatti, ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni.

“Porca put*a, quest’anno l’hanno sgravata davvero prepotente. Credo che un Sanremo peggiore di quello che si prospetta quest’anno abbia fatto davvero fatica ad esistere. Hanno pubblicato alcune delle dichiarazioni pronunciate dal nostro caro Carlo Conti. Ne porterò tre in particolare. L’ultima è davvero speciale, spettacolare, gourmet…”

Così commenta Greta Grida nel video.

