Era il 1979 e in primavera iniziava l’era di Comprami, il brano scritto da Cristiano Minellono e Renato Brioschi. Ora, a più di quarant’anni di distanza, il paroliere ha lavorato sulle musiche di Andrea Gallo e Alfio Santonocito per il nuovo singolo di Viola Valentino Da Qui all’Eternità, in rotazione radiofonica dal 14 aprile.

Il brano è un inedito estratto dall’album E sarà per sempre (On the set / Artist First), prodotto da Luca Venturi per Prima La Musica Italiana e uscito lo scorso 20 marzo (Ne abbiamo parlato Qui).

VIOLA VALENTINO DA QUI ALL’ETERNITÀ – LE PAROLE DEGLI AUTORI

Cristiano Minellono (storico autore che nella sua carriera ha scritto brani come Felicità per Al Bano e Romina Power e L’Italiano di Toto Cutugno) a proposito di Da Qui all’Eternità ha dichiarato:

“Era da Comprami, che ho scritto su musica di Renato Brioschi, che non scrivevo per Viola e scrivere per una ragazza è diverso che scrivere per una donna. Ho deciso di prendere spunto proprio dall’età… per parlare d’amore, ma un amore maturo, ragionato e cosciente che però non ha perso l’allegria e la passione che lo faceva volare. Viola è entrata subito nel pezzo, lo ha fatto suo e lo ha reso intimo e popolare sottolineando con l’interpretazione ogni piccolo respiro di un amore che non ha tempo, di un amore che va?Da Qui all’Eternità?”

Gli fa eco Andrea Gallo che sui suoi social ha postato: