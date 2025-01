Verdiana, dopo la vittoria a Tale & Quale Show, celebra le donne nel singolo “Malafemmena”

Verdiana – Malafemmena: testo e significato del nuovo singolo della vincitrice di Tale & Quale Show 2024.

Dopo il trionfo nel programma di Carlo Conti, Verdiana torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo da solista, Malafemmena, fuori dal 17 gennaio per Dischi dei Sognatori. Un brano che anticipa le prossime uscite con il gruppo de Le Deva, band al femminile in cui continua a militare, e che porta con sé un messaggio forte e universale dedicato alle donne.

Con questo singolo l’artista conferma la sua capacità di emozionare, raccontare e ispirare.

verdiana: testo e significato di “Malafemmena”

Con Malafemmena, Verdiana lancia “un grido d’indipendenza contro il pregiudizio”. La cantautrice descrive il brano come un invito a riscoprire la libertà, non solo come scelta, ma come condizione essenziale per vivere pienamente.

“Impariamo a essere donne libere, perché sono quelle le donne forti.

Quelle libere di scegliere di indossare ogni cosa.

Quelle libere di scegliere di non indossare i panni di un uomo per farsi valere.

Quelle libere dai preconcetti, dai giudizi approssimativi, dal bisogno di accettazione.

Quelle libere di amare, chiunque, quanto libere di non farlo.

Quelle libere di scegliere, ogni giorno.

La libertà dell’essere svuota ogni pretesa di apparire, ogni dovere di dimostrare: è questa la forza che ci spetta.”

Un brano dedicato alle donne

Verdiana dedica questo singolo “alle figlie, alle sorelle, alle madri, alle zie, alle nonne, alle amiche” e, con una riflessione personale, aggiunge:

“Possiamo imparare a convivere con i nostri bisogni, senza sentirci necessariamente vulnerabili. Possiamo imparare a chiudere porte senza necessariamente sbatterle, possiamo concederci il lusso di prenderci tutto il tempo per risanare. Oggi dico, a me e a loro, che essere libere basta. La libertà dell’essere svuota ogni pretesa di apparire, ogni dovere di dimostrare: è questa la forza che ci spetta.“

Verdiana Testo di “Malafemmena”

In arrivo