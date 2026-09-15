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Chiara Tebaldini
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Venerdì20 cita Freud, Jung e Maslow nel nuovo singolo Strizzacervelli

Il brano apre i tre singoli che precedono l'album d'esordio di Giordano Treglia, in uscita il 20 novembre

Venerdì20, ritratto in bianco e nero del progetto musicale di Giordano Treglia
News di Chiara Tebaldini
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Strizzacervelli è il titolo del nuovo singolo di Venerdì20, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 settembre per Finisterre Music e distribuito da Artist First. Il brano, prodotto dall’artista stesso e registrato al Jedi Sound Studio, usa un indie pop diretto e contemporaneo per raccontare una relazione vissuta tra euforia e ossessione. È il primo dei tre singoli che anticipano l’album d’esordio, in uscita il 20 novembre.

Tra Freud, Jung e Maslow: il racconto di un amore ossessivo

Un amore intenso può far vivere emozioni contrastanti, far passare dalla gioia alla tristezza fino a portare sul lettino di uno psicologo. Dopo Ciao Core, Fiocco di Cenere, Mostro e Ma Chèrie, pubblicati nella prima parte dell’anno, Venerdì20 cita i grandi della psicologia come Freud, Jung e Maslow. L’artista usa i loro concetti per spiegare le contraddizioni di una storia d’amore complessa. Le immagini del brano, immediate e concrete, si mescolano a una scrittura ironica e al linguaggio della terapia nel tentativo di analizzare una relazione al limite. La stessa storia raccontata in Strizzacervelli sarà visibile anche in sei episodi video che vedranno protagonista l’artista stesso e una misteriosa ragazza dai capelli rosa.

Chi è Venerdì20: da produttore a debutto solista

Dietro Venerdì20, il progetto musicale sviluppato sotto l’etichetta Finisterre, si nasconde Giordano Treglia, autore, compositore e produttore romano. Treglia è anche direttore artistico dell’R&B Takeover Fest e ha lavorato tra cinema, teatro e moda. Nel 2026 debutta con Ciao Core, seguito dai singoli Fiocco di Cenere, Mostro e Ma Chèrie, dove trasforma i dettagli della routine quotidiana e la vita urbana in musica. Con questi brani l’artista abbraccia una scrittura più intima e si prepara al suo primo album d’esordio.

Foto di Victoria Emma Wise

 

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