Venditti & De Gregori: annunciate le date del tour estivo. Un’unica band per tanti successi della storia musicale italiana

Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Continua il connubio artistico tra due dei cantautori che fanno parte della storia della musica italiana e che l’hanno impreziosita con canzoni senza tempo… da Generale a Ricordati di me, da Rimmel a Notte prima degli esami e tante altre ancora, che ora riprendono vita ne tour Venditti & De Gregori.

Dopo il debutto con l’album Theorius Campus uscito nel 1972, le carriere dei due artisti si sono divise, restando sempre parallele. Il resto è storia… fino ad arrivare a questo tour senza precedenti che li vedrà protagonisti sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più suggestive d’Italia.

Ad anticipare le date un esclusivo concerto in scena sabato 18 GIUGNO allo STADIO OLIMPICO di Roma, nel cuore della loro città.

Nel frattempo sono già disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, i brani Generale e Ricordati di Me che saranno anche contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione, in uscita venerdì 4 marzo. Da lunedì 28 febbraio Generale entra anche in rotazione radiofonica.





Venditti & De Gregori – Il tour

Sul fianco con i due cantautori una band composta da musicisti che da anni collaborano con i due: Alessandro CANINI (batteria), Danilo CHERNI (tastiere), Carlo GAUDIELLO (piano), Primiano DI BIASE (hammond), Fabio PIGNATELLI (basso), Amedeo BIANCHI (sax), Paolo GIOVENCHI (chitarre) e Alessandro VALLE (pedal steel e mandolino).

Queste la date, dopo lo show del 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners:

7 luglio – FERRARA – Piazza Trento Trieste (Summer Festival)

10 luglio – LUCCA – Piazza Napoleone (Summer Festival)

12 luglio – PALMANOVA (UD) – Piazza Grande (Estate di Stelle)

14 luglio – MAROSTICA (VI) – Piazza Castello (Summer Festival)

16 luglio – CATTOLICA – Arena della Regina

18 luglio – TREVISO – Arena della Marca

19 agosto – FASANO (BR) – Piazza Ciaia

21 agosto – LECCE – Pala Live (Oversound Festival)

23 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Teatro al Castello (Summer Festival)

27 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

28 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

I biglietti acquistati in precedenza per il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, inizialmente previsto il 5 settembre 2020 e poi il 17 luglio 2021, restano validi per la data di sabato 18 giugno.

I biglietti per le nuove date del tour estivo saranno disponibili da martedì 1 marzo.

