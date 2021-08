Vasco Rossi firma la campagna che richiede il referendum sull’eutanasia

Vasco Rossi firma per la campagna dei radicali che richiedono un referendum sull’eutanasia.

Nelle scorse settimana già Fedez si era esposto a mezzo social per sostenere la campagna che ha come obbiettivo quello di raggiungere mezzo milione di firme entro il 30 settembre 2021. Una campagna che ha come scopo quello di richiedere un referendum in cui sia il popolo italiano ad esprimersi sul delicato argomento.

Il rapper nei suoi video aveva mostrato il momento della sua firma e linkato il sito con tutti gli indirizzi dove recarsi per poter contribuire.

Nei giorni scorsi è stato Vasco Rossi a dare il proprio appoggio pubblico ai Radicali. Del resto una delle sue canzoni più note e amate, Vivere, è stata scelta come brano dello spot del referendum.

E così anche il Blasco ha deciso di appoggiare pubblicamente la campagna pubblicando il video del momento della firma accompagnato dalla sua motivazione, semplice ma diretta…

“Oggi ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso!“

La campagna è organizzata dall’Associazione Luca Coscioni e dai Radicali che sta portando in tutta Italia le pratiche per richiedere una consultazione popolare su questo tema.

VASCO ROSSI VIVERE TESTO

(Di Vasco Rossi – Tullio Ferro – Massimo Riva)

Vivere

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere

Vivere

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere!

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere dei guai

Così come non hai fatto mai

E poi pensare che domani sarà sempre meglio

Oggi non ho tempo

Oggi voglio stare spento

Vivere

E sperare di star meglio

Vivere

E non essere mai contento

Vivere

Come stare sempre al vento

Vivere, come ridere

Vivere (vivere)

Anche se sei morto dentro

Vivere (vivere)

E devi essere sempre contento

Vivere (vivere)

È come un comandamento

Vivere o sopravvivere

Senza perdersi d’animo mai

E combattere e lottare contro tutto contro

Oggi non ho tempo

Oggi voglio stare spento

Vivere, vivere (vivere)

E sperare di star meglio

Vivere, vivere (vivere)

E non essere mai contento

Vivere, vivere (vivere)

E restare sempre al vento a

Vivere e sorridere dei guai

Proprio come non hai fatto mai

E pensare che domani sarà sempre meglio