Vasco Rossi parla sui social de “Gli Angeli” e ricorda il suo primo manager, Maurizio Lolli

Vasco Rossi Gli angeli. Attraverso le sue storie Instagram ieri Il Blasco ha voluto recuperare un frammento audio di una sua intervista per ricordare il suo primo manager, Maurizio Lolli, mancato per un tumore il 21 agosto del 1994.

C’è molto di Maurizio, figura fondamentale per Vasco Rossi, in una delle canzoni più amate del repertorio del rocker, Gli angeli. Fu proprio durante la malattia dell’amico che Vasco scrisse il testo di questo brano, come racconta lui stesso…

“Gli Angeli non è una canzone che parla dell’aldilà parla dell’al di qua, della vita che c’è di qua. In quel periodo tra l’altro c’era anche una cosa che secondo me ha contribuito a rendere così intenso il testo. In quel periodo c’era Maurizio Lolli, mio carissimo amico, il mio manager di quei tempi. Anche la mia baby sitter, faceva tutto, mi proteggeva, era una persona importantissima per me, tra l’altro una persona fantastica, gli avevano diagnosticato un tumore al polmone e nel giro di un anno è morto. Era in quel periodo lì in cui scrivevo la canzone e mi ricordo che quando gliela feci sentire gli piacque tantissimo ed io ero contento. E credo che in quella canzone ci sia tutta quell’emotività e quella grande emozione che avevo perché vivevo di riflesso questa tragedia. E quindi è dedicata a lui. Quando uno se ne va una parte di loro vive sempre dentro, perché quando uno se ne va, lui rimane dentro di te e vive con te, almeno io ho sempre avuto questa sensazione qui…“

Il brano vide luce nel 1996 ma Maurizio Lolli, scomparso nel 1994, ebbe modo di ascoltarla prima di andarsene.

Nel post Vasco Rossi ha poi aggiunto:

“Maurizio Lolli era protettivo nei miei confronti. È stato uno shock quando a lui a un certo punto è venuto un tumore al polmone. Mi è mancato proprio tutto. Mi è mancato l’amico, il confidente, il fratello… insomma tutto. Questo è il caro Lolli, a cui ancora voglio molto bene e che ringrazio di essere esistito.

‘Gli angeli’ è dedicata a lui.“

VASCO ROSSI GLI ANGELI TESTO E AUDIO

(Di Vasco Rossi – Tullio Ferro)

Quello che si prova

Non si può spiegare qui

Hai una sorpresa

Che neanche te lo immagini

Dietro non si torna

Non si può tornare giù

Quando ormai si vola

Non si può cadere più

Vedi tetti e case

E grandi le periferie

E vedi quante cose

Sono solo fesserie

E da qui, e da qui

Qui non arrivano gli angeli

Con le lucciole e le cicale

E da qui, e da qui

Non le vedi più quelle estati lì

Quelle estati lì

Qui è logico

Cambiare mille volte idea

Ed è facile

Sentirsi da buttare via

Qui non hai la scusa

Che ti può tenere su

Qui la notte è buia

E ci sei soltanto tu

Vivi in bilico

E fumi le tue Lucky Strike

E ti rendi conto

Di quanto le maledirai

E da qui, e da qui

Qui non arrivano gli ordini

A insegnarti la strada buona

E da qui, e da qui

Qui non arrivano gli angeli