Valerio Lundini presenta il nuovo album “Innamorati della Vita” e annuncia un tour con i VazzaNikki

Dopo il successo di “Faccende complicate”, Valerio Lundini torna a dedicarsi alla passione per la musica con un nuovo album, “Innamorati della Vita” (ADA Music Italy / Warner Music Italy), e un nuovo tour con la sua band, i VazzaNikki.

All’interno del disco undici canzoni caratterizzate dall’humor e dal nonsense tipici della loro comodità: “non c’era la voglia di fare un bel disco, ma di fare il miglior disco di sempre. É andata che è un bel disco“, hanno dichiarato alcuni di loro, ma non tutti.

Grazie al fatto che Valerio Lundini negli ultimi anni è diventato famoso, la speranza della band è dunque quella che il disco possa essere ascoltato e apprezzato ai piani alti. Anche perché lo considerano il loro capolavoro, nonostante un paio di brani non convincano del tutto alcuni componenti del gruppo.

VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI, “INNAMORATI DELLA VITA”

Disponibile dal 28 giugno in versione digitale e dal 5 luglio in formato fisico, il disco è stato prodotto da Okgiorgio, Christian Ice e Danti e si apre a una prospettiva acuta e ironica sulla società, esplorando situazioni in cui tutti noi, almeno una volta nella vita, siamo inciampati.

Non è dunque solo un insieme di canzoni, ma un vero e proprio manifesto dell’ironia e del nonsense che caratterizzano il filone comico-musicale italiano che va da Cochi e Renato a Jannacci, passando per gli Skiantos e gli Squallor, fino ad arrivare agli Elio e le Storie Tese.

VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI, “INNAMORATI DELLA VITA”: la tracklist

Parabola Ascendente Una E Una Ballo Male Forte L’impunito feat. Francesco Bianconi Lonza Edoardo Bannato Hombre! Bollino verde Porto Badino feat. Sergio Castellitto Smartelevisione Requiem For A Pin feat. Noemi

INNAMORATI DELLA VITA TOUR: LE DATE

I brani presenti all’interno dell’album “Innamorati della Vita” saranno presentati per la prima volta dal vivo in occasione di un tour estivo ricco di canzoni e gag surreali.

In pieno stile Lundini e VazzaNikki, i concerti saranno infatti – come sempre – un mix di improvvisazione e interazione col pubblico, dove l’umorismo inconfondibile del comico si fonde con la musica e l’energia del gruppo che, da oltre 10 anni, accompagna la sua carriera musicale.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate: