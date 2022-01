Urano lancia “Zoe”, un invito ai giovani a non dimenticare gli errori del passato. Il video uscirà nella giornata della Memoria

E’ uscito oggi, 21 gennaio 2022, Zoe il nuovo singolo di Urano prodotto da Cosmophonix. Il brano è un inno alla vita e, al tempo stesso un tributo alle vittime dell’Olocausto. Zoe infatti in greco vuol dire “vita vissuta”.

Classe 1996, Urano è autore e compositore dei propri brani e viene dall’ottimo riscontro di Urano, brano prodotto sempre da Cosmophonix, che in poche settimane è riuscito ad entrare nella Viral 50 di Spotify e ha all’attivo ad oggi 5 milioni di stream.

URANO ZOE

Ora l’artista ha scelto di realizzare questo brano, Zoe, per invitare i giovani a non dimenticare gli errori del passato. Una canzone che vuole essere un invito universale al rispetto e all’uguaglianza.

Ecco come ne parla il cantautore…

La vita è un diritto inalienabile, non esiste razza, colore o forma che renda un Uomo superiore ad un altro.

Esiste solo l’odio, tutto ciò che si porta dietro e il suo genere ingiustificabile.

Urano lancia questo brano volutamente in una data vicina alla Giornata della Memoria, ovvero il 27 gennaio, e in quel giorno pubblicherà il videoclip ufficiale girato al Memoriale della Shoa a Milano.

Nel brano compare anche la voce della cantante Destiny, altro talento della scuderia Artist Development di Cosmophonix.

A seguire testo e audio di Zoe.

Non voglio morire

Ho bisogno del vento

di sentirmi diverso

Ho bisogno degli occhi

di chi sa guardarmi

Devo ritrovarmi

Ho bisogno del tempo

Io cerco un distacco dal mondo

Che duri un eterno secondo

Un anno o un infinito sogno

E non puoi non capire

Io non voglio morire

Dovrò dire a mio figlio

Quanto è duro il mondo

quanto vale una vita

E quanto sia fragile

Un dono invidiabile

Devo scrivere pagine e pagine

per mettere nero su bianco

ogni mio sforzo tutte le mie lacrime

Non voglio morire

Non voglio restare a guardare

Io voglio sognare

voglio trovarmi più in alto

e dare valore al dolore

Avere ancora del tempo

desiderare l’amore

Con la polvere negli occhi

E le lacrime sul cuore

Oh oh oh

Forse ho cercato troppo qualcosa che non c’è

Forse quello che voglio è solo vivere

Qui sento soltanto le bombe e gli spari

e vorrei parlarti al di fuori dei miei pensieri

io vorrei abbracciarti

E sentirti vicino a me

Ora che sono soltanto un numero

mi chiamano 17.003

Io non voglio morire

Voglio ancora degli anni per questa mia vita

Ti parlo col fiato impietrito nel petto

Voglio conoscer la mia bambina

alzarmi dal letto e bere caffè

Ho bisogno del mare

di vedere le onde ballare

Io non voglio morire

voglio dare più vita ai miei prossimi anni

io voglio sognare

voglio trovarmi più in alto

e dare valore al dolore

Avere ancora del tempo

desiderare l’amore

Con la polvere negli occhi

E le lacrime sul cuore

Oh oh oh

Forse ho cercato troppo qualcosa che non c’è

Forse quello che voglio è solo vivere