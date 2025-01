Torna con “A che prezzo?”, Uno Qualunque, il rapper precedentemente conosciuto come…

Dopo un lungo periodo di silenzio, torna con un nuovo brano, A che prezzo?, il rapper precedentemente conosciuto come Uno Sbirro Qualunque (qui per saperne di più, qui per una nostra intervista video) che ora cela la sua identità dietro il nuovo pseudonimo Uno Qualunque.

Questo cambiamento segna una rinascita personale e artistica, un momento di trasformazione raccontato attraverso rime incisive e un video ufficiale che sottolinea la sua determinazione a proseguire non solo il percorso musicale, ma anche un progetto sociale di ampio respiro.

Uno qualunque, il nuovo brano, a che prezzo?

Su questo nuovo brano, il rapper ha dichiarato:

“A che prezzo? nasce come una sorta di rinascita. Dopo un lungo periodo di silenzio mi sono sentito in dovere di far capire ciò che ho affrontato. Ho provato tramite le rime e tramite i video, sia del freestyle uscito pochi giorni prima che del brano ufficiale, a rappresentare la voglia e il coraggio che mi spingono a proseguire con questo progetto musicale e soprattutto sociale. Il tutto, purtroppo, è sempre accompagnato da una domanda… a che prezzo?”

Il cambio di nome, accompagnato da una campagna mediatica su Instagram e TikTok, riflette un momento cruciale della sua vita, ma l’artista preferisce che l’attenzione si concentri sulla sua musica:

“Ciò che conta è il valore della musica che propongo, l’ideale che cerco di diffondere, che al di là del personaggio, mira ad avere un significato molto più ampio.”

Il brano, prodotto da Halcon, è disponibile anche con un video ufficiale che potete guardare qui:

A CHE PREZZO?, TESTO DEL BRANO

Costretto nel buio che mi maschera

D’altronde per amore cosa non si fa?

Avrei affrontato il mare su una zattera

Anche nella tormenta per un level up

In bilico sul baratro quoto ogni passo

So che un mirino laser punta alla mia tempia

E che il grilletto avrà pressione al passo falso

Al plotone freme il dito vogliono mi spenga

Ramm na man ca t port cu me

Miezz a sti facc ca po m ann adottat

I ca vulev sul o mej p te

M so pijat o pegg e pur o stipat

I c agg fatt po ro rap

Na cos e piett

Tnev ngap tutt e pass sunnat

Po so passat a natu step

Nc stev frett

Ma chi fa o ben saj ca ven scurdat

Guardami non sono altro che un sogno infranto

L’ennesimo fallito che cerca una via di scampo

Tra le serpi dentro un labirinto designato e vasto raggio

Dove è breve quel passaggio tra la vittima e l’ostaggio

Giuro ho fatto di tutto per non cascarci

Ma le mani sulle scapole ti giuro che eran troppe

Io che ero ancora ancorato sai in sicurezza a dei pilastri

Sono precipitato in picchiata verso la mia morte

E non c’…

Un brano intenso e pieno di significato che segna una nuova fase della carriera di Uno Qualunque.