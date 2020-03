Una Nessuna Centomila Il concerto evento che si svolgerà il 19 settembre prossimo alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) e che vedrà alternarsi sul palco 7 grandi artiste italiane con la propria band.

Il progetto è stato lanciato dal palco del Festival di Sanremo esattamente un mese fa, l’8 febbraio, ed oggi, 8 marzo, nel giorno della festa delle donne festeggia il traguardo degli oltre 85.000 biglietti venduti.

“Stiamo vivendo un momento difficile e complicato per tutti, ma oggi, che in tutto il mondo da sempre si parla di donne, per noi è doveroso e importante non rinunciare a ringraziare di cuore quelle 85.000 persone che, nonostante queste settimane dure, hanno deciso di sostenere una causa così importante come quella dei centri antiviolenza per dire per sempre basta alle violenze sulle donne“.