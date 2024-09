Una dedica alla sua cagnolina maltese “Kelly”: il nuovo singolo di Leonardo Tredicini

Fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo dell’artista campano Leonardo Tredicini, intitolato “Kelly“, come il nome della sua cagnolina maltese alla quale ha dedicato il brano.

Il cantautore pubblica il suo primo album “Vita” nel 2013, il quale contiene il singolo “La parola chiave“, che ha avuto un ottimo riscontro radiofonico restando ai primi posti delle classifiche indipendenti Airplay per due settimane consecutive. La canzone è uscita anche in una versione spagnola per il mercato latino.

Altri singoli di successo dell’artista sono “Tirana” e “Il mondo a colori” del 2015 e l’ultimo brano pubblicato “Nadia“, del 2020.

Il suo nuovo singolo di Leonardo Tredicini, “Kelly“, è una ballad pop che il cantautore ha deciso di dedicare alla sua cagnolina maltese.

“In realtà il brano oltre a sottolineare l’importanza della convivenza dell’essere umano con il suo cane e in particolare di una famiglia con un amico a 4 zampe, vuole anche rappresentare quanto un bambino che cresce con l’affetto di un animale, possa essere un adulto migliore e contribuire quindi ad avere in futuro un mondo fatto di persone più sensibili. Peccato che questi nostri amici, sensibili, vivano una vita davvero breve.” racconta l’autore.

Clicca qui per vedere il videoclip del brano.