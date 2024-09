Un viaggio tra le instabilità e le contraddizioni quotidiane: VV torna con “Ondeggiando”, un singolo energico e divertente

Disponibile da venerdì 27 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di VV, “Ondeggiando“, fuori per Nigiri/Sony Music Italy.

Il brano, dal ritmo coinvolgente e dal testo ironico e tagliente, è un viaggio tra le instabilità e le contraddizioni che incontriamo ogni giorno della nostra vita; scene a volte assurde, dalle quali spesso, senza accorgercene, ci lasciamo travolgere, trasportare, in preda all’abitudine.

“Una mattina di quelle in cui nulla sembra andare per il verso giusto, guardando i cereali galleggiare sul latte nella tazza, ho provato un’ironica empatia: così è nata ondeggiando, una canzone dal sapore energico e divertente, che mette in luce contraddizioni quotidiane e instabilità diffuse.” racconta la cantautrice.

Viviana Colombo, in arte VV, pubblica il suo primo EP, “Vərso“, a maggio 2021; un anno dopo esce il suo primo disco “Ami Pensi Sogni Senti“, del quale nel 2023 lancia anche una versione deluxe, con l’aggiunta di tre brani inediti, uno dei quali in collaborazione con Gaia, “Lento lento lento” e uno con Bais “Domenica sul divano“.

Gli ultimi due singoli della cantautrice VV, prima del nuovo brano che potremo ascoltare tra pochi giorni “Ondeggiando“, sono “vita lenta” e “Domani” in collaborazione con Nashley, usciti entrambi nel 2024.