Un brano dedicato ai perdenti cronici: “Aspetto te ” è il nuovo singolo dei Sequoia

Esce oggi, venerdì 6 settembre, “Aspetto te“, il quarto singolo della band Sequoia, con distribuzione The Orchard.

I componenti del gruppo non hanno scelto questo nome casualmente, ha un significato di grande valore per loro. Si identificano infatti in tre generi diversi, i quali compongono metaforicamente l’albero, ossia la loro identità: hanno le radici profondamente salde nella musica d’autore italiana, la robusta corteccia nell’alternative rock e i folti rami nella costante vena punk che li accompagna. Il risultato è racchiuso in dei brani che mescolano i suoni rock anni ’90 con il cantautorato italiano classico.

sequoia, Aspetto te: significato del brano

“In una società che ha di fatto abolito l’opzione del fallimento, un inno alla vita da magnifici perdenti e la perenne voglia di riscatto, proiettata inevitabilmente verso una nuova romantica sconfitta, cantata a squarciagola.”

“Aspetto te” è un brano dedicato ai “perdenti cronici“: in un mondo dove non si ha più il diritto di sbagliare, è come se anche un semplice errore diventasse un atto di ribellione.

Un testo che nella sua semplicità trova una scrittura sincera, pervasa da immagini forti, accompagnate da un sound ricco di emotività; il singolo è un inno che sfida i canoni della normalità, mescolando la voglia di riscatto a un romanticismo d’altri tempi.

Il brano, guidato dalla produzione di Matteo Cantalupi, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, clicca qui per ascoltarlo.