Un anno dopo il suo disco d’esordio, Nello Taver torna con il nuovo singolo “Uomo semplice” featuring Shade

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali “Uomo semplice“, il nuovo singolo di Nello Taver featuring Shade, per Thamsanqa/The Orchard.

Il brano è la prima traccia che anticipa il nuovo progetto artistico dell’artista, ed è un ritratto ironico e irriverente dell’italiano medio, che unisce stereotipi e populisimo.

Nello Taver torna dopo aver calcato il palco del Red Bull 64 Bars di Scampia lo scorso settembre con una performance unica, e un anno dopo il suo disco d’esordio “Fallimento“, uscito il 10 novembre 2023, ricco di featuring di spessore come con Guè Pequeno e Side Baby.

Il rapper mostra anche in questo nuovo pezzo tutta la sua unicità e il suo stile inconfondibile e tagliente, distruggendo con le sue barre l’italiano medio: “Cara finanza i soldi sotto il materasso mica in banca, quando gioca il Napoli mi viene l’ansia. Niente Lambo io giro con la Panda”. E ancora: “Persone inclusive, in salotti esclusivi, mi sa che alla fine non sono inclusivi. Fanno gli inclusivi per vendere vestiti. Fanno gli inclusivi per chiudere le adv”.

Nello Taver continua il suo percorso nel mondo della musica ma non solo, infatti l’artista è anche un creator e uno stand up comedian, e in tutto quello che fa lo caratterizza la capacità di smascherare ogni ipocrisia, raccontando la pura realtà.

