Umberto Tozzi, “a Sanremo tifo Grignani, è il più rock’n’roll di tutti”

Umberto Tozzi, vincitore del Festival di Sanremo nel 1987 in trio con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, ha deciso di dire la sua su alcuni dei temi più discussi degli ultimi giorni in diretta su RTL 102.5.

“Sono un fan del Festival di Sanremo, li ho visti tutti e guarderò anche questo. Sono curioso delle novità musicali, Amadeus è uno bravo e avrà sicuramente scelto buon materiale discografico”

E’ stata anche l’occasione, questa, per strappare un pronostico del tutto personale al cantante che, un po’ a sorpresa, ha espresso la sua preferenza verso quello che è stato definito dai colleghi di Rolling Stone come il ‘Protettore del Rock’n’Roll‘, vale a dire Gianluca Grignani:

“A me sul podio piacerebbe vedere Gianluca Grignani, è il più rock and roll. Spero che abbia un pezzo forte, perché quello aiuta”.

Ricordiamo che Grignani torna in gara al Festival dopo otto anni con ‘Quando Ti Manca il Fiato‘, brano in cui parla del rapporto con il padre. L’ultima volta che è stato a Sanremo, non in gara, invece risale allo scorso anno quando Irama scelse di duettare con lui nella serata cover. Un’esibizione che fece tanto discutere e che, ancora oggi, porta con se degli strascichi.

Nel corso dell’intervista Umberto Tozzi ha scelto di dire cosa ne pensa circa le polemiche che in questi giorni stanno girando su Rosa Chemical e sull’intervento del Presidente dell’Ucraina Zelensky:

“C’è grande clamore intorno alla guerra. Sono situazioni che devono passare da programmi così importanti come Sanremo. Giusto dare spazio a questa situazione e denunciare ciò che accade vicino a noi. Su Rosa Chemical dico che chi fa musica deve dire ciò che pensa, a prescindere dalla musica che fa. L’arte è anche questo”.