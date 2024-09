Ultimo: via dall’Italia con Jacqueline e la nascita di E come… “Diamante nel cielo” (testo)

Ultimo sta per diventare papà.

La compagna Jacqueline Luna Di Giacomo è incinta del loro primo figlio che nascerà tra poco tempo. Era stato proprio il cantante a dirlo al suo pubblico durante il concerto dello scorso 24 giugno a Roma.

Ormai è noto che il bambino, un maschio, avrà un nome che inizierà con la lettera E.

E come Edoardo, così dicono i più attenti alla carriera dell’artista. Edoardo come l’amico a cui Niccolò ha dedicato il brano Diamante nel cielo presentato (e scartato) al Festival di Sanremo 2015.

Edoardo, quell’amico morto in un incidente stradale che potrebbe così ricordare per sempre tramite il nome di suo figlio.

Ciao Italia per un po’…

E la foto di Niccolò che abbraccia Jacqueline e la pancia del piccolo E ad annunciare una nuova partenza. Probabilmente per gli Stati Uniti dove, ricordiamo per chi non lo sapesse, è sufficiente nascere per avere la cittadinanza.

Proprio ieri, durante un’intervista in TV, Heather Parisi, la madre di Jaqueline, ha confessato di essere felice di diventare nonna.

ULTIMO – DIAMANTE NEL CIELO TESTO (parziale)

I sogni di un bambino troppo ingenuo per capire

Che infondo poi la vita non è altro che un mestiere

Il cuore di un perdente ormai ultimo da sempre

Ai margini del mondo un giorno tu sarai il vincente

Lo sguardo quasi arreso di mio padre che mi dice

Il mondo è un’altra cosa, la tua vita non mi piace

La forza di una donna che ha cambiato la sua vita

Vivendola con forza e cancellando ogni ferita

E l’odio che ho provato verso tutte le persone

Che si sono sempre arrese senza dare spiegazioni

Che cosa c’entra che sei nato sfortunato

Sconfitto è chi del cielo guarda il suo lato sfumato

E poi non credo di essere solo in questa mia visione

Per fortuna c’è chi sogna e ha il coraggio di rischiare

Io spero che domani possa essere migliore

Le notti che ho vissuto per cercare di capire

Se abbiamo veramente un obiettivo vero oppure

Se fingiamo per non essere sinceri

Le verità son poche

E a volte siamo niente

Eppure dentro sento c’è qualcosa di importante

Diamante nel cielo

Respiri lontani lontano da qui

Mio dolce pensiero…

Ricordiamo che Ultimo ha già annunciato le date dei live dell’estate 2025.

ULTIMO – TOUR 2025

29 giugno – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

2 luglio – Ancona, Stadio del Conero

5 luglio – Milano, Stadio San Siro

7 luglio – Milano, Stadio San Siro

10 luglio – Roma, Stadio Olimpico

11 luglio – Roma, Stadio Olimpico

18 luglio – Messina, Stadio San Filippo

23 luglio – Bari, Stadio San Nicola

