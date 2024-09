Ultimo, in arrivo “Neve Al Sole – Live Studio Session”: “Questa canzone è rinata dentro di me”

Ultimo, Neve Al Sole: significato del testo del nuovo singolo

Con un post social Ultimo ha annunciato a sorpresa l’uscita di una speciale versione – live in studio – di Neve Al Sole, brano contenuto nel suo ultimo progetto discografico Altrove.

Questa nuova versione sarà accompagnata da un videoclip “semplice, ma che dia alla canzone una luce tutta sua“, che sarà girato questa settimana tra le strade di New York, proprio come la copertina del disco a cui appartiene:

“Una copertina nata per caso dal telefono da cui sto scrivendo, scattata da Jac mentre camminavamo. E ora siamo di nuovo qui. Credo che il caso non esista o se esiste gli faccio i complimenti per la sua puntualità“, ha scritto Ultimo a corredo di una piccola anticipazione del videoclip su Instagram.

Poi, ha aggiunto: “Questa canzone sembra essere rinata dentro di me. Non so spiegare che giri fanno le canzoni… a volte ritornano da un posto che credevamo avere perso dentro di noi“.

ULTIMO, “NEVE AL SOLE”: significato DEL BRANO

In Neve Al Sole il protagonista cerca incessantemente la persona amata tra le strade, le case e i luoghi di una quotidianità ormai vuota, che evidenzia quanto sia ancora forte il loro legame, nonostante la rottura. Ed ecco che Ultimo canta di quei ricordi che fanno male, chiedendo alla donna amata di provare a lasciarsi il passato alle spalle, dando un’altra possibilità alla loro relazione prima che i rimpianti inizino a fare capolino.

ULTIMO, “NEVE AL SOLE”: TESTO DEL BRANO

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane ed è difficile

E ti cerco dentro ‘ste case

Quando esco e vado a mangiare

Dagli amici e non mi rimane niente se non te

Ti ricordi quella mia fase?

Ti ricordi quella mia frase?

Ora dimmi cosa rimane

Neve al sole noi

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane ed è difficile

E i ricordi sembrano lame

Che da tempo provo a schivare

Che ne dici di dimenticare?

Provaci con me

E non so

Se con un’altra nel letto saprei dirle lo stesso

Non so (non so), mh-mh-mh

Se andando in quei nostri posti

A un’altra farei i discorsi che sai

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane ed è difficile

Ti ricordi quella mia fase?

Ti ricordi quella mia frase?

Ora dimmi cosa rimane

Neve al sole noi

E ti ho persa dentro le strade

C’eri tu e il tuo modo di fare

Che ne dici di ricominciare?

Provaci con me

Ti ricordi quella mia fase?

Ti ricordi quella mia frase?

Ora dimmi cosa rimane

Neve al sole noi

E non so

Se con un’altra nel letto saprei dirle lo stesso

Non so (non so), mh-mh-mh

Se andando in quei nostri posti

A un’altra farei i discorsi che sai

Dove sei?

Perché non mi riconosci

E con la mano mi sposti?

Oh, dove sei?

Perché non siamo rimasti

Ed hanno vinto i rimpianti?

Neve noi, neve noi

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane ed è difficile