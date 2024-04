Ultimo lascia indizi sui social… in arrivo nuova musica prima del tour negli stadi

Fresco della collaborazione Geolier nel singolo L’Ultima poesia, Ultimo è ormai prossimo a rilasciare nuova musica, canzoni che, molto probabilmente, potrebbero arrivare con un nuovo disco prima della partenza del tour negli Stadi 2024.

I live negli stadi prenderanno il via il prossimo 2 giugno e sono già diverse le date completamente sold out. Questo il calendario aggiornato di ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…

A seguire il calendario aggiornato del tour prodotto da Vivo Concerti.

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo (SOLD OUT)







Quello che prenderà vita quest’estate sarà il terzo tour consecutivo di Ultimo negli Stadi italiani dopo quelli del 2022 e del 2023. Il cantautore ha già comunicato ai suoi fan che dopo queste date si fermerà dall’attività live per almeno un anno quindi per tutti gli estimatori dell’artista è il caso di non lasciarsi scappare la possibilità di vederlo in concerto quest’anno.

Da diversi mesi Ultimo getta indizi sul nuovo album aumentando la curiosità dei suoi fan che attendono una sua nuova uscita discografica dal 2023, anno in cui l’artista ha pubblicato l’album “Alba”, progetto certificato con il doppio disco di platino.

Riguardo a questo nuovo album, il sesto in otto anni di carriera, il cantautore ha svelato che ci saranno cose nuove, diverse da quelle fatte in passato dichiarandosi curioso della risposta del pubblico.

Non è ancora noto se questo disco arriverà prima del tour, quindi presumibilmente nel mese di maggio, o dopo. Al suo interno oltre al singolo Occhi lucidi dovrebbe trovare posto un altro brano che il cantautore ha spoilerato sui social nelle scorse settimane, Neve al sole.

Settimana prossima arriverà un annuncio, che sia proprio quello sul nuovo disco? Non ci resta che attendere.