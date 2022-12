È scomparso il grande compositore italiano Angelo Badalamenti, sua la leggendaria colonna sonora di Twin Peaks

Angelo Badalamenti, tra le eccellenze musicali riconosciute a livello mondiale nel nostro paese, noto anche per aver composto quel capolavoro che è la colonna sonora di Twin Peaks, è venuto a mancare l’11 dicembre.

Angelo era nato il 22 marzo 1937 a New York ma aveva origini siciliane, il padre infatti era di Cinisi in provincia di Palermo. Ad annunciarne la scomparsa è stato il pronipote.

Il maestro è stato considerato uno dei compositori più cupi e intimisti della scena hollywoodiana.

Tra le opere più importanti di Angelo Badalamenti c’è per l’appunto la colonna sonora cult di Twin Peaks, serie tv del 1991 che ha ridefinito la storia della serie tv. Il maestro aveva stretto un grande rapporto col regista David Lynch con cui ha lavorato, tra l’altro, per le colonne sonore di Velluto Blu, Twin Peaks – Fuoco cammina con me e Mulholland Drive.

Tra i tanti film per cui ha curato la colonna sonora anche The Beach con Leonardo Di Caprio e l’horror Nightmare con protagonista Freddie Krueger.

Nella sua lunga carriera ha composto anche colonne sonore per videogame come Fahrenheit per la Atari.

Badalamenti ha avuto due nomination ai Golden Globe, due ai Grammy Awards di cui uno vinto proprio per la miglior perfomance strumentale pop per Twin Peaks e tre candidature agli Emmy Awards di cui uno vinto per Twin Peaks.

Nel 2017 la sua ultima opera. A 26 anni dal lancio infatti David Lynch lancia la terza stagione di Twin Peaks e accanto a sé vuole ancora una volta Angelo Badalamenti che scrive un nuovo pezzo di storia. Ed è proprio con il tema scritto per la splendida protagonista della serie, Laura Palmer, che vogliamo ricordarlo.