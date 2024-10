Trovare pace anche quando tutto sembra andare male: “Montagne Russe”, il nuovo singolo di Nuvola

Fuori venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo di Nuvola, “Montagne Russe“, per Ocho Label, con il sostegno del Mic e di SIAE, nell’ambito del programma “Per chi crea”.

Dopo il brano “niente di più“, uscito lo scorso 4 ottobre, questo nuovo pezzo è il secondo singolo che anticipa l’album in uscita della giovane cantautrice, previsto per fine 2024.

Il testo racconta di quelle giornate in cui niente sembra andare per il verso giusto, delle situazioni complicate, i problemi e le tensioni nei rapporti e di come riusciamo a risolvere tutto solo quando troviamo il modo di star bene con noi stessi.

Il brano parla poi della bellezza del tempo trascorso a non fare niente, che non sempre è tempo perso, perché proprio in quei momenti possono nascere cose speciali e inaspettate.

Nuvola riesce a raccontare con leggerezza cose che non sono per niente leggere, attraverso suoi pensieri personali ed ironici, con gesti semplici, che fanno scomparire dolore e tristezza.

“Montagne russe rappresenta molto il mio modo di affrontare la vita e ciò che cerco nel rapporto con gli altri, la voglia di lasciare andare le cose negative, con un po’ di autoironia ed assorbire quelle positive fino all’ultima goccia.” racconta la cantautrice.

Clicca qui per preordinare “Montagne Russe“, il nuovo singolo di Nuvola, fuori venerdì 25 ottobre.

Foto di copertina di Francesco Drazza