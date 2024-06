Tra Palco e Realtà: lo show teatrale con i talent di Amici, Tu Si Que Vales e dei social network

Dopo il successo della scorsa stagione, torna TRA PALCO E REALTA’, uno show dinamico, coinvolgente, esplosivo, ricco di danza, canto e parole, che vede protagonisti diversi artisti insieme alle loro storie. Sul palco un mix di talento, emozioni e racconti di vita vera che vede alternarsi giovani molto amati dal pubblico provenienti da Amici, Tu si que vales, ma anche dalla tv, dal musical, dai social network e dalla discografia.

Ogni interprete si presenta sotto due vesti, quella di artista che si esibisce in perfomance di danza, canto o altra forma d’arte e quella di persona che racconta i propri sogni, le aspettative, gli obiettivi raggiunti, i suoi punti di forza ma anche le sue fragilità, le sue difficoltà e le sue rinunce.

La conduzione dello show è affidata a due professionisti del settore: Klaudia Pepa, ballerina, coreografa, la ricordiamo in alcune edizioni di Amici, e Garrison Rochelle, famoso coreografo che ultimamente è stato uno dei protagonisti del musical Saranno Famosi.

LE TAPPE DEL TOUR tra palco e realta’ 2024

07 Giugno Roma – Teatro Olimpico

– Teatro Olimpico 13 Giugno Milano – Teatro Manzoni

– Teatro Manzoni 14 Giugno Torino – Teatro Colosseo

– Teatro Colosseo 18 Giugno Palermo – Teatro Orione

– Teatro Orione 19 Giugno Catania – Teatro Ambasciatori

– Teatro Ambasciatori 22 Giugno Bologna – Teatro Dehon







Di certo, dal cast dei partecipanti, appare sempre più evidente che “Amici” se non trampolino di lancio per il Festival di Sanremo o altre manifestazioni a carattere nazional-popolare, risulti comunque molto attraente per produttori, registi e altre figure chiave nel mondo dello spettacolo.

Scopriamo insieme il cast delle principali città – Roma e Milano- per renderci conto di quanti volti e voci dello spettacolo arrivino dal noto talent di Canale 5.

CAST per ROMA

Virginio ha iniziato la sua carriera nel 2006 con una partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Quattro anni dopo, ha vinto il talent show “Amici di Maria De Filippi”. Ha successivamente pubblicato l’album Finalmente nel 2011, premiato con il Disco d’Oro e il Music Award. È autore di successi per importanti artisti italiani, tra cui Laura Pausini, per la quale ha scritto brani come “Limpido”. Ha aperto concerti per Laura Pausini e nel 2018 ha vinto il Latin Grammy per le sue collaborazioni con l’artista, aggiudicandosi così un riconoscimento prestigioso. Inoltre, ha scritto per Paola & Chiara, ha collaborato con Francesca Michielin ed Elisa, mantenendo sempre attiva la sua carriera di cantante.

Deborah Iurato ha vinto la 13ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Anche a lei il programma porta fortuna ed infatti dopo aver raggiunto il disco di platino con l’EP dal titolo Deborah Iurato, ha aperto il concerto di Lionel Richie al Mediolanum Forum di Assago ed è stata ospite sul palco di Mannoia. Nel 2016 invece sale per la prima volta sul palco dell’Ariston, presentando in duetto con Caccamo il brano Via da qui. La canzone le vale il terzo posto. Un primo posto le spetta invece nel programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti.

Alex Wyse è ancora il talent Amici a restituirci un artista che ha preso parte al programma nel 2021. La trasmissione gli porta il successo sperato ed infatti nell’estate del 2022 si esibisce sul palco del TIM Summer Hits e nello stesso anno è anche nel cast del Battiti Live.Tra i suoi progetti più recenti c’è il singolo La mia canzone per te che pubblica negli ultimi mesi del 2023.

Piccolo G ha un percorso musicale diverso perché pubblica i primi lavori su YouTube e Spotify con l’alias Junior G. Con questo nome ha realizzato diverse pubblicazioni. Nel 2020 cambia il nome in Piccolo G e realizza diverse produzioni anche con Izi e Madame. Partecipa ad Amici 22 arrivando al serale e distinguendosi fin da subito per il suo stile e i suoi testi.

Christian Stefanelli ha all’attivo tantissime partecipazioni a competizioni e vittorie. Nel 2009 ha vinto il Gran Prix Award Barcellona sia in assolo che in crew. E’ stato campione nazionale e internazionale di Street Dance e Break Dance. E anche vincitore con i The Project crew nella competizione Dance Crew Selecta diretta da Etienne Jean Marie. Christian è stato ballerino dal 2017 al 2019 nel tour King of Pop Tribute Michael Jackson. Entra a far parte della classe di Amici 21 dove conquista il pubblico e arriva al serale.

Carola Puddu entra ad Amici 21 e, apprezzatissima dalla maestra Celentano, dimostra il suo grande talento e la sua versatilità. Molto amata dal pubblico arriva al serale. Viene notata dal direttore del Balletto di Roma, Valerio Longo, che le affida il ruolo di protagonista nello spettacolo di Romeo e Giulietta.

Ramon Agnelli è conosciuto per la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi ma in realtà è giunto in tv con una carriera già grande: ha calcato palcoscenici importanti come il Teatro alla Scala e il Teatro degli Arcimboldi a Milano, oltre a esibirsi a livello internazionale al Metropolitan di New York e a Losanna. Nel 2019, ha inoltre partecipato allo Youth American Grand Prix ed è stato solista per l’Atlanta Ballet e il Tulsa Ballet.

Ivanhoe Spalluto è un tiktoker divenuto famoso per i suoi duetti canori col figlio Jasper: conta più di 5 milioni di seguaci sul popolare social network. Anche su instagram ha un grande seguito. I due hanno partecipato a Tu si que vales emozionando milioni di telespettatori.

Samuele Palumbo, violinista straordinario, a soli 12 anni ha conquistato il pubblico italiano vincendo l’ultima edizione di Tu si que vales.

CAST PER MILANO

Virginio, Alex Wyse, Piccolo G, Christian Stefanelli, Ivanhoe Spalluto e Jasper a cui si aggiungono:

Miguel Wave, partecipante di Amici 18. Wave ha collaborato nella realizzazione della coreografia dell’esibizione di Nutsa, in gara per la Georgia, all’Eurovision Song Contest 2024.

Nicholas Borgogni, presente all’ultima edizione di Amici, dove si è distinto per talento, disciplina e dedizione. E’ stato definito con la frase “il figlio che tutti vorrebbero”. Ha ballato nel corpo di ballo di The Voice senior e de Il cavaliere mascherato.

Maddalena Svevi è diventata famosa nel 2022 partecipando ad Amici di Maria De Filippi in veste di ballerina. Ha debuttato in TV nel 2016 a soli 11 anni in “Pequeños Gigantes”, condotto da Belén Rodriguez. Successivamente, ha preso parte al musical “Un papà sotto l’albero” nel 2018 e nel 2020 è entrata nel corpo di ballo di “Il cantante mascherato”. Nel 2022 è apparsa nel videoclip di “Perfetta così” di Aka7even. Nel 2023 ha danzato al “Battiti Live” e nel 2024 ha partecipato a “Pechino Express” in coppia con Megan Ria.

Rita Pompili partecipa ad Amici 22 dove viene notata dalla Joffrey Ballet School che le offre una borsa di studio. Prendendo parte alla compagnia newyorkese balla nei teatri internazionali più importanti.

Giulia Luzi è cantante, attrice, doppiatrice e conduttrice radiofonica. Inizia giovanissima nel doppiaggio cantato per Disney e debutta come attrice nella serie “I Cesaroni”. Dopo diverse esperienze in TV e teatro, si concentra sulla musica, partecipando al Festival di Sanremo nel 2017 e pubblicando diversi singoli. Nel 2020, presta la voce per il film d’animazione “Over The Moon” e avvia il programma radiofonico “Su Per Giù…Lia!”. Vince il Premio “Microfono d’Oro” nel 2022 e conduce eventi come “Play Music Stop War”. È ambassador per l’ONU nell’evento “YOU 2022” e partecipa alla colonna sonora del film “Il principe di Roma”. E’ stata anche in tour con il musical “Mare fuori”.