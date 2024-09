Tony Effe contro Fedez e Niky Savage. Il dissing del 2024 a colpi di trap

Tony Effe attacca, Fedez e Niky Savage rispondono, Tony contrattacca, Fedez e Niky ri-rispondono e così via. E’ iniziato il drama trap del 2024 che, spoiler, non è nemmeno lontanamente simile qualitativamente a quello con protagonisti Salmo e Luchè di un anno fa.

Allacciate le cinture perché la storia è lunga.

TONY EFFE VS FEDEZ le origini del dissing

Facciamo un riassunto generale in attesa di ulteriori aggiornamenti (Fedez sta preparando il suo freestyle) e partiamo dal lontano 2019 perché sì, voci di corridoio dicono che questo beef sia solo l’esplosione di un riferimento datato 2019.

A quel tempo, Tony era fidanzato con la modella e influencer Vittoria Ceretti e questo sembrerebbe essere un dettaglio fondamentale perchè la stessa Ceretti è stata, poi, fidanzata con Leonardo Di Caprio.

Ed ecco le prime insinuazioni del mondo-gossip: il nuovo brano di Fedez e Niky Savage, ‘Di Caprio‘ per l’appunto, sarebbe una presa in giro contro Tony Effe, mollato dalla ex in favore dell’attore premio Oscar (e diamole torto).

Ma per capire, ancora più a fondo, il perchè di questo accostamento bisogna tornare agli scorsi mesi del 2024 e a quando Tony Effe, in onda su Radio 105, rivelò di avere scelto di non collaborare con Fedez su un brano non specificato. La risposta non si era fatta attendere, arrivata a mezzo social in live su Twitch da Grenbaud.

A distanza di pochissimo tempo, Tony Effe viene beccato dai paparazzi a cena con Chiara Ferragni e questo ha fatto divampare la fiamma di un’acredine e di un astio già molto forte. Dall’altro lato, quasi per vendetta, Fedez è stato visto con un’altra ex di Tony Effe vale a dire Taylor Mega.

E questa è solo metà della storia, adesso entriamo nel vivo e arriviamo alle scorse ore.

COSA STA ACCADENDO?

Tony Effe pubblica il suo 64 Bars per Red Bull. E’ lì che scoppia definitivamente la bomba atomica ed è sempre da lì che torniamo alle voci legate al fatto che la nuova canzone di Fedez e Niky Savage sia, in realtà, uno sfottò contro Tony.

“La Chiara dice che mi adora, non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia, okay, ti comporti da troia, la tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo, guarda me, sono bellissimo, fai beneficenza ma rimani un viscido”.

Tra le barre, riferimenti a Chiara Ferragni, alla bibita immessa in commercio da Fedez e Lazza e a Niky Savage, reo di essere una specie di versione in piccolo di se stesso, quindi senza identità precisa e alle operazioni di beneficenza che, però, non nasconderebbero la vera natura di Federico Lucia.

Ovviamente le risposte non si sono fatte attendere e sono arrivate quasi tutte su Instagram. Prima Fedez e Niky Savage pubblicano due storie in cui fanno capire che non aspettavano altro per sfogarsi.

A distanza di tre ore Niky pubblica il freestyle su Youtube in cui cita, tra le altre, la sua compagna Roberryc dicendo che non si spiega come abbia fatto Taylor Mega a stare con uno come Tony Effe.

DI tutta risposta a questo freestyle Tony pubblica una storia IG in cui dice “ti ho dato una possibilità e l’hai sprecata. Tony Effe 2 sei proprio stupido, aspetto la risposta dal tuo capo”.

Nel frattempo, in contemporanea al video YouTube di Niky, Fedez dal palco di un suo show a Reggio Calabria ha terminato il suo brano con “Io non sono Di Caprio…ma tu sei Tony Effe” mostrando il dito medio. E sì, questo confermerebbe le voci di corridoio di cui sopra sull’accostamento volutamente malizioso tra l’attore e il trapper.

Se pensavate fosse finita qui vi sbagliate, perché Federico ha scritto delle barre di un freestyle che arriverà a breve e che ha annunciato alle 5 e mezza del mattino.

Insomma, il dissing dell’anno è basato più sul gossip ma sta comunque gasando migliaia di persone…e siamo solo all’alba.

Nell’attesa del Freestyle di Fedez quindi concludiamo con un bel….

Articolo in aggiornamento