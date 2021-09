Tony Effe e Capo Plaza insieme nel nuovo singolo “Balaclava”

Tony Effe Balaclava feat. Capo Plaza è il nuovo singolo che anticipa l’uscita della riedizione digitale dell’ultimo album, Untouchable.

L’ultimo disco del rapper, ex Dark Polo Gang, ha ottenuto la certificazione disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute certificazione conquistata anche dal singolo Effe diventato virale sul web e TikTok.

Per dare ulteriore spinta al disco che, ricordiamo, ha debuttato al primo posto della classifica vendite album FIMI/GfK, Tony Effe in accordo con la sua casa discografica ha deciso di pubblicare una riedizione dell’album, solo in versione digitale, con nuovi contenuti.

TONY EFFE BALACLAVA

Primo nuovo brano ad essere contenuto in questa riedizione del disco è il singolo Balaclava in uscita venerdì 3 settembre. Un brano che lo vede collaborare con Capo Plaza. Per i due artisti non è la prima collaborazione. Tony Effe e Capo Plaza infatti hanno già collaborato assieme nel brano Amiri Boys, contenuto nel disco cult Dark Boys Club del 2020, e in Gang Shit canzone appartenente alla tracklist di Trap Lovers (album uscito nel 2018), entrambi progetti realizzati dalla Dark Polo Gang.

Il titolo della nuova canzone prende ispirazione dal “passamontagna”, accessorio utilizzato spesso da criminali e rapinatori. Un oggetto ripreso dal mondo trap e hip-hop per parlare della “strada” e le sue complicazioni, diventando poi un cult nell’abbigliamento urbano.

Tony Effe Balaclava testo e audio

In arrivo venerdì 3 settembre