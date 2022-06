Tiziano Ferro annuncia la nascita del suo disco più complesso, “Il mondo è nostro”

Tiziano Ferro nuovo album. Da qualche anno, probabilmente anche per evitare il pericolo spoiler, Tiziano Ferro usa annunciare con almeno un anno di anticipo l’uscita dei suoi dischi. E ora è tornato a parlare sui social del nuovo progetto, Il mondo è nostro.

Nelle scorse settimane il cantautore aveva mostrato un video che lo vedeva in studio di registrazione con il produttore Marco Sonzini e, ancora prima, aveva dato a tutti un bel annuncio, quello dell’arrivo nella vita sua e del marito Victor di due bambini: Margherita e Andres.

Tiziano Ferro nuovo album

La data di uscita del nuovo disco, Il mondo è nostro, è già stata annunciata… l’11 novembre del 2022. Questo nuovo progetto, in uscita anche nella versione in spagnolo, El mundo es nuestro, arriverà a distanza di 3 anni dall’ultimo album di inediti, Accetto miracoli. Tiziano descrive questo disco come il più complesso della sua vita. Ad anticipare il disco ci sarà un singolo in uscita a settembre anche se, voci di corridoi, parlano di un’uscita estiva. Non ci resta che aspettare news ufficiali.

Nel frattempo ecco qui a seguire le parole postate sui social dall’artista…

Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita.

Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare.

E non le fermi.

Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti 😉

Pronti a tornare?

Intanto spero sia un’estate serena.

𝐈𝐋 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐄´ 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐎 – 11/11/22