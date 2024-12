Tish contro Francamente, “non sentivo una ca***ta del genere da tempo”

Tish contro Francamente: il dissing del giorno nasce dal dibattito su donne e musica

È stata Tish, ex concorrente di Amici, ad accendere il dissing, definendosi come “artista donna con un percorso simile”. Il contesto è la recente polemica nata dalle parole di Francamente, concorrente di X Factor, che durante lo scontro finale contro Mimì Caruso ha affermato: “Avere una sola donna in finale a X Factor è una sconfitta per tutte le donne” (qui l’articolo completo).

Questa dichiarazione ha suscitato reazioni controverse sui social. Molti, anche tra chi non segue il programma, hanno giudicato inappropriato il momento e il contesto scelto per sollevare il tema.

Le critiche di Tish a francamente

Tra i critici più aspri c’è proprio Tish, che su TikTok ha pubblicato un video introdotto da una frase a effetto: “Io una ca**ta del genere non la sentivo da tanto tempo.”

Tish sottolinea che non si può parlare di discriminazione in un programma che, a suo dire, si basa sulla meritocrazia. Tuttavia, il vero attacco arriva subito dopo:

“Per me è una sconfitta vedere una qualità così bassa arrivare in semifinale, per non parlare di entrare proprio nel programma, perché oggettivamente parlando non ti salva neanche la post-produzione televisiva.”

Parole forti, che non lasciano spazio a interpretazioni: Tish giudica la qualità di Francamente come insufficiente, definendo la sua valutazione “oggettiva”.

C’è però da considerare che, sebbene criticata, Francamente ha ottenuto un buon risultato su Spotify con il suo inedito Fucina. Al 2 dicembre, ore 20:00, il brano conta 413.243 stream totali, il secondo miglior dato di questa edizione, dietro solo ai Patagarri e ben oltre gli altri concorrenti, come i Punkcake, che chiudono con poco più di 100.000 riproduzioni.

Donne e musica: il punto di Francamente

Il tema sollevato da Francamente, quello della scarsa rappresentanza femminile nella musica italiana, è complesso ma fondato. I dati confermano che le donne nella scena musicale italiana sono ancora una minoranza rispetto agli uomini e che solo poche artiste riescono a ottenere risultati significativi.

Il 2024 ha visto una maggiore presenza di artiste di successo, come Anna, Rose Villain, Angelina Mango, Annalisa ed Emma, ma si parla ancora di una percentuale esigua rispetto alla controparte maschile.

Francamente intendeva lanciare un messaggio di impatto televisivo, rivolto alle bambine e adolescenti che potrebbero sentirsi scoraggiate a perseguire la musica per mancanza di modelli femminili visibili. Un rischio che, secondo lei, potrebbe portare a perdere potenziali talenti.

Ma chi ha ragione?

L’oggettività nella musica è un concetto aleatorio: ciò che piace a una persona può non piacere a un’altra. Se da un lato Tish ha espresso un parere tecnico basato sulla sua esperienza, dall’altro Francamente ha evidenziato un problema strutturale reale.

Resta da vedere se Francamente deciderà di rispondere alle critiche di Tish o se il dibattito finirà qui.