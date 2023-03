Tish posta le foto del periodo Amici e una domanda: “Quanto ha fatto male?”

Correva l’annata 2018/2019 di Amici di Maria De Filippi quando tra i concorrenti arrivati al serale del programma compariva anche la talentuosa Tish. La ragazzi si era distinta per i suoi capelli rossi, per il trucco con due puntini neri disegnati sotto gli occhi, per una grande capacità vocale e per una certa attitudine allo scrivere e cantare in inglese.

Era l’anno in cui a vincere il programma fu Alberto Urso e Tish veniva spesso messa a confronto dal suo professore, Rudy Zerbi, con l’altra cantautrice di quell’edizione, Giordana Angi.

Dopo il programma la ragazza ha pubblicato un EP, Tish, con Sony Music Italy. Un disco completamente in inglese. È stato nel 2020 che la ragazza ha deciso di cimentarsi anche con la scrittura in italiano lanciando i singoli Rido male (2020), F*ed up in featuring con l’allora emergente Sethu, e Acido e Nutella.

Questi due ultimi brani sono stati quindi inseriti nell’album Under the dots uscito nel 2021 sempre per Epic/Sony Music Italy.

Da quel momento più nessuna pubblicazione anche se l’artista non ha mai smesso di suonare in giro per tutta Italia con la sua band.

Nei giorni scorsi i riflettori della stampa si sono accessi nuovamente su di lei dopo che la ragazza ha pubblicato un video su TikTok con le immagini del suo periodo dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi a cui faceva seguito una foto di oggi dove appare molto più magra, con meno trucco e una lunga e folta chioma a sostituire il suo caschetto rosso.

Quello che ha più incuriosito il popolo del web è stata la scritta postata da Tish sopra la foto, ovvero: “Quanto ha fatto male?“. Domanda a cui ha poi risposto nella caption del post con un “Non molto“.

Qualcuno ci ha visto una critica a quello che accade dopo il programma, un percorso spesso non facile per molti ragazzi una volta che “la musica televisiva” deve diventare “musica da palco”.

In realtà Tish già in passato, cancellando tutte le foto del suo periodo nel talent show di Canale 5, aveva spiegato sui social che l’esperienza nel programma era stata molto importante per lei ma sentiva la necessità di staccarsi da quell’immaginario, di fare un “salto nel vuoto” e lasciarsi alle spalle quel capitolo della sua vita.

Per chi fosse interessato a conoscere i prossimi appuntamenti live dell’artista basta seguirla sul suo profilo ufficiale Instagram qui. Il prossimo live è previsto per venerdì 10 marzo dalle 19:30 al Friday Music Live del Tiare a Villese (GO).