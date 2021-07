Torna tha Supreme con un nuovo pseudo, yungest Moonstar, e lancia “Una direzione giusta” feat. Neffa

tha supreme Una direzione giusta è il nuovo singolo pubblicato con il suo nuovo pseudonimo, yungest Moonstar, realizzato con Neffa.

La canzone è uscita ieri a sorpresa su tutte le piattaforme streaming e digitali e, attraverso la forza creativa dell’alias yungest Moonstar, tha Supreme alza ancora l’asticella della musica italiana e lo fa con uno tra i maggiori cantautori ed esponenti dell’urban italiano Neffa.

tha supreme una direzione giusta

tha Supreme, vero nome Davide Mattei, nella sua brevissima carriera ha già totalizzato oltre 1 miliardo e mezzo di streaming ed ora attraverso il suo alias, yungest Moonstar, mette in campo un nuovo flusso creativo, capace di farci tornare indietro nel tempo, partendo da un grande classico di Neffa, per poi lanciarci come un razzo nel futuro della musica italiana.

A 5 ore dall’uscita, il singolo era già primo in Tendenze su YouTube e subito dopo è stato rilasciato anche su tutte le altre piattaforme streaming e digitali.

Insomma tha Supreme continua a stupire e, anche a confondere. Questo brano infatti è anche pubblicato sulle piattaforme a nome di tha Supreme in feat. con yungest Moonstar (Neffa).

yungest Moonstar Neffa Una direzione giusta testo e audio

Io sono qui in un mondo che ormai

Gira intorno a vuoto

Lontano dal tuo sole.

Piove ma io qualche cosa farò

Per sentire ancora

Tutto il calore che ora non ho

E avere un po’ di pace che ora non ho

E luce nei miei occhi che ora non ho

Una direzione giusta che ora non ho

Che ora non ho.

Oh, che si fa a ‘sto punto? Quando arrivi in fondo

Quando gira il mondo, resti tu e sei vuoto

Quando tutto è rotto tranne questo specchio

Che ti credi, ma ti vedi vecchio.

Scappi e giri intorno, notte uguale al giorno

Sveglio mentre dormi, sogni già da sveglio

Mentre aspetti il sole, mentre aspetti il meglio,

Mentre muori perché stai vivendo.

Puoi scrivere alla luce di un lume

Parole che ti scorrono a fiume

Soffri proprio lì, con la mano sopra al cuore

Tu e la luna e neanche ti vede.

Cerchi solo quello che non puoi avere,

Bevi e c’è un buco nel bicchiere

Chissà come si sente chi guarda la pioggia cadere.

Io sono qui in un mondo che ormai

Gira intorno a vuoto

Lontano dal tuo sole

Piove, ma io qualche cosa farò

Per sentire ancora

Tutto il calore che ora non ho.

E avere un po’ di pace che ora non ho

E luce nei miei occhi che ora non ho

Una direzione giusta che ora non ho

Che ora non ho, oh

Ho creato un mio mondo perché in questo nostro

Non sentivo di appartenergli fino in fondo

Mi hai chiamato stronzo perché sporco il tempo

Ma è che dentro esplodo e son freddo in ‘sto incendio

No, non me la prendo se mi parli al back

Tanto è lì che rimani se non ti alzi mai, man

Credo nel cielo perché è vero che qualcosa è in me

Lo so per certo e no, non devo dimostrarlo a te, yeah

A te, non devo dimostrarlo a te (Ohohoh)

A te.

Sai che ho cambiato smile

Ho sfruttato l’hype

Solo per arrivare a chi non sta mai alright (Sta mai alright)

Se mi chiedi come sto è perché in realtà lo sai.

Io sono qui in un mondo che ormai

Gira intorno a vuoto

Lontano dal tuo sole.

Piove, ma io qualche cosa farò

Per sentire ancora

Tutto il calore che ora non ho.

E avere un po’ di pace che ora non ho

E luce nei miei occhi che ora non ho

Una direzione giusta che ora non ho

Che ora non ho