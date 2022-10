Testo, video e significato di Mattoni, il brano di Achille Lauro cantato da LXX Blood della colonna sonora di Prisma

Esce il videoclip di Mattoni, il brano della serie tv Prisma.

E’ uscito il videoclip di Mattoni, il brano inedito scritto e prodotto da Achille Lauro per la serie Original italiana Prisma. Nello show è interpretato dalla band trap (di finzione) Klan Bruxelles, di cui fa parte anche il cantante LXX Blood nel ruolo di Vittorio.

Achille Lauro ha annunciato l’uscita del brano e del videoclip sul suo profilo Instagram, spiegando:

“Il brano è una canzone urban che mi ha permesso di tornare alle sonorità e origini della mia carriera, un throwback alle ragioni per cui ho iniziato a fare musica. L’ambizione volta a migliorare se stessi, una sana spinta a crescere e realizzarsi nel pieno delle proprie potenzialità. Come un racconto senza filtri, uno spaccato di realtà in cui si intrecciano storie, sentimenti, sogni, lati d’ombra che dimorano in ciascuno di noi e condizionano il nostro desiderio di libertà d’espressione e di essere. Inoltre, nella serie ho avuto il piacere di partecipare con un breve cameo interpretando me stesso. Grazie a tutto il team per avermi accolto nella loro grande famiglia.”

La serie è stata presentata in anteprima mondiale alla 75esima edizione del Locarno Film Festival. E’ interpretata da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.

Prisma è una serie di formazione in 8 episodi che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), fisicamente identici ma molto diversi nelle inquietudini che esprimono. Un percorso alla scoperta si sé dei protagonisti, ma anche del loro gruppo di amici, tutti allo stesso modo alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

PRISMA – KLAN BRUXELLES, LXX BLOOD – MATTONI

KLAN BRUXELLES, LXX BLOOD – MATTONI – testo

Ok ok ok ok

Questa nuova scena qui è una copia hanno occhiali da donna

e questo figio di puttana sì è una prima donna

parlo continuo che era meglio fango e funerale

sono il padre, sono figli miei venuti male

ti sto investendo sui mattoni sì

i miei no constumatori no imprenditori

Passo giù a Latina

scalo Lamborghini voi

si gira ancora coi ragazzi con in tasca mattoni

sto investendo sui mattoni sì

giro ancora coi ragazzi con in tasca i mattoni

Passo giù a Latina

scalo Lamborghini voi

i miei no constumatori no imprenditori

Questa nuova scena qui è una copia, hanno occhiali da donna

e questo figlio di puttana sì è una prima donna

parlo continuo che era meglio fango e funerale

sì sono il padre

sono figli miei venuti male

quel regalo di tuo padre sì lo sto indossando

quei costosi pantaloni sì li stai pisciando

e questa scena mi fa ridere la sto scopando

sto costruendo palazzine, io non sto sfociando

ti sto investendo sui mattoni sì

i miei no consumatori, no imprenditori

Passo giù a Latina

scalo Lamborghini voi

si gira ancora coi ragazzi con in tasca i mattoni

ti sto investendo sui mattoni sì

giro ancora coi ragazzi con in tasca i mattoni

Passo giù a Latina

scalo Lamborghini voi

i miei no consumatori, no imprenditori

Il mio fra’ si fa di tutto

si fa il monte bianco

i miei si sparano le cose, si sparano addosso

i tuoi si sparano cazzate se la spari grossa

sì sì se ero ricco avevo addosso stracci

ok sto ballando su una barca no, non so che faccio

siamo giù al Circeo la tiro e dopo mangio sano

sono capocannoniere, sì sono Cristiano

sì sto investendo sui mattoni sì

sì sto investendo sui mattoni sì

i miei no consumatori, no imprenditori

Passo giù a Latina

scalo Lamborghini

giro ancora coi ragazzi con in tasca i mattoni

ok ok ok ok