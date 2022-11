Tedua lancia il quarto capitolo di “Lo-Fi”. Esce con produzione di Shune “Lo-Fi for U”

Tedua Lo-Fi for U significato del testo del nuovo singolo del rapper.

Mentre c’è grande attesa per il nuovo disco di Tedua, La Divina commedia, un progetto di cui ancora non si conosce la data di uscita, il rapper genovese pubblicherà martedì 6 dicembre un nuovo singolo, Lo-fi for U.

Tedua lo-fi for u significato del brano

In attesa del nuovo progetto discografico Tedua non è stato certamente con le mani in mano. Nel 2020 è uscito il Mixtape Vita vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia (certificato con il doppio disco di platino). Nel 2021 è stata la volta dell’EP Don’t panic e nel mezzo tante collaborazioni in brani di altri artisti.

Tra loro Disme, Emis Killa, Jake La Furia, Ernia, Gianni Bismark, Inoki, Baby K, Gaia, Sick Luke, Mara Sattei, Night Skinny e Shiva.

Nel 2022 Tedua è statp fra i protagonisti del documentario La nuova scuola genovese di Claudio Cabona, per la regia di Yuri Dellacasa e Paolo Fossati, in cui viene narrato il filo rosso che lega il cantautorato ligure alla scena hip hop affermatasi dagli anni duemila. Sempre quest’anno è apparso anche nel film L’ombra di Caravaggio di Michele Placido.

Lo-Fi for U è il primo brano di Tedua ad uscire da un anno a questa parte. Si tratta del quarto episodio della seria Lo-Fi iniziata dal rapper nel 2020 in Vita vera Mixtape e proseguita in Vita vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia e Don’t panic.

Il brano prodotto da Shune mettere di nuovo in pista il flow inconfondibile del rapper in attesa di capire quando uscirà, sicuramente nel 2023, il suo terzo album, La Divina commedia.

Tedua Lo-Fi for u testo e audio

In arrivo il 6 dicembre