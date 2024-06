Dietro le quinte di “Beatrice”, il brano di Tedua e Annalisa in vetta alla classifica FIMI singoli

Tedua Beatrice testo e significato del brano in featuring con Annalisa e contenuto in Paradiso che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI singoli.

Il brano porta la firma di Tedua e Annalisa oltre che altre due donne d’eccezione… la penna di platino della musica italiana, Federica Abbate, e Madame, oltre che di Dibla e di Rip Jiz.

Tedua Beatrice significato del testo del brano featuring Annalisa

A raccontare la genesi di questo brano è stata la pagina Instagram ufficiale di Sugar Publishing, tra gli editori del pezzo. Ecco come il brano è stato descritto:

Il sound di Beatrice è l’unione tra le sonorità tipiche di Tedua e quelle più armoniche e aperte, che solo Annalisa poteva portare: l’idea era quella di ricreare la stessa atmosfera di un brano hip-hop anni 2000 non limitando Annalisa al ritornello ma rendendola parte fondamentale e partecipe nel brano.

Nel brano era necessario ci fosse un punto di vista femminile: Tedua ha portato Madame, Federica Abbate e Annalisa in un mondo libero e senza regole e, facendosi reciprocamente ispirare e guidare hanno creato uno scambio sonoro profondo e veritiero.

Al riguardo Dibla ha dichiarato:

“Beatrice è la canzone che porta in Paradiso e ne sogni anche al parte più quotidiana della vita, come la fine di un rapporto amoroso. Noi abbiamo immaginato la fine di una relazione tra Annalisa e Tedua. È stato divertente“.

Tedua Beatrice testo del brano con Annalisa

Dove vai?

Dove vuoi che vada, dai?

Lo sai meglio di me

Sì, ma cosa vuoi che faccia?

Come mai?

Forse cambio strada, baby

Mi dai il peggio di te

Però non cambio faccia

Affacciata a quel balcone

Lasciami o lanciami il borsone

Ci stan guardando già troppe persone

Alle volte mi chiedo se crescerai

Mille volte, ma non impari mai

Dimmi cos’è che fai

Provo a risolvere questo disastro

Senza di me

Sto diventando pazzo

Io vorrei togliere la polvere dal nastro

E ritornare a quando ci siamo dati il primo bacio

Mi illuminavi

Ti portavo il sole, ma nel tuo cuore si è fatta notte

Se chiudo gli occhi, chiudo il cielo

Però adesso non ti vedo, quindi

Lasciamo tutto così com’è

Di me, di te, di me

Ho ancora qualche cosa con me

Di te, di me, di meno

È troppo che mi sento una stupida

E mi ripeto che sarà l’ultima

Se non mi sai amare come sono

Mi merito di meglio (te lo auguro)

Magari qualche scemo che ti compra la borsa

Che poi ti fa le corna perché incontra una donna

Magari, se lo sgami, dà la colpa a una sbronza

Magari tu lo ami, anche se provi vergogna

Ehi, baby, lo so che tu mi vedi (come)

Ancora l’epicentro dei tuoi brutti pensieri (ma)

Ma, se sono fuggito, è perché temo l’abbandono

Al primo posto ho sempre messo l’amor proprio ed il lavoro, oh

Sono infantile? Sì, mi puoi capire? No

Non c’è che dire, beh, provo a sparire

Inutile far la parte di quella felice

Lei finge, beatrice

Lasciamo tutto così com’è

Di me, di te, di me

Ho ancora qualche cosa con me

Di te, di me, di meno

È troppo che mi sento una stupida

E mi ripeto che sarà l’ultima

Se non mi sai amare come sono

Mi merito di meglio

Ma volevo sapere tu chi eri

Non hai mai ascoltato i miei pensieri

Ed ogni notte non dormo

Ancora sveglio alle quattro

Tu mi fai perdere il sonno

Anche se il cuore è in letargo

Forse in questa storia è meglio se

Lasciamo tutto così com’è

Di me, di te, di me

Ho ancora qualche cosa con me

Di te, di me, di meno (cos’è rimasto?)

È troppo che mi sento una stupida (troppo tempo)

E mi ripeto che sarà l’ultima (ancora ci credi?)

Se non mi sai amare come sono

Mi merito di meglio (dai)