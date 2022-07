Takagi & Ketra lanciano l’Ep “Bubble” con sei remix da ballare

Dal 22 luglio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali l’Ep di Takagi & Ketra, Bubble (The Remixes). Il disco contiene sei brani remix, realizzati con la collaborazione di importanti artisti e produttori della scena musicale italiana e internazionale.

L’Ep arriva a distanza di un mese dall’uscita del nuovo brano di Takagi & Ketra, insieme a Salmo e thasup. Con Bubble, i due hitmaker hanno travalicato i confini di genere per regalare all’estate italiana un’originalissima colonna sonora contemporanea, da ballare cantando.

Il disco Bubble (The Remixes) si apre con un remix in chiave acustica, solo chitarra e voce, di thasup, protagonista della versione originale interpretata con Salmo. Segue l’incalzante e distorto remix di Sick Luke, producer multiplatino.

La terza traccia è affidata a Phantasma, collettivo esordiente Italo-francese di Dj / Producer / Street Artist di cui non si conoscono le vere identità; ed è caratterizzata da una base dalle inconfondibili sfumature funky. Segue il remix di Stabber: il producer, che vanta collaborazioni di ampio spessore con artisti come Coez, Fabri Fibra e Salmo, ha dato alla traccia un’impronta dance old school.

L’Ep prosegue con il remix caratterizzato dall’insistente cassa dritta di Miles, uno dei più richiesti producer della scena urban italiana. Chiude la rivisitazione di Marnik, il duo dance internazionale formato da Alessandro Martello ed Emanuele Longo che ha ottenuto 300 milioni di stream e si è imposto grazie a melodie influenzate dal background italo-dance.

Ecco la TRACKLIST di bubble (The Remixes) di Takagi & ketra

1. BUBBLE ACOUSTIC – thasup

2. BUBBLE SICK LUKE REMIX

3. BUBBLE PHANTASMA REMIX

4. BUBBLE STABBER REMIX

5. BUBBLE MILES REMIX

6. BUBBLE MARNIK REMIX