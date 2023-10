Syria ritorna a teatro con “Perché non canti più”, l’omaggio a Gabriella Ferri che parte dai diari originali dell’artista

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, tempo di rimettere insieme le idee e di godersi la famiglia, Cecilia Cipressi, in arte Syria, è pronta a ritorno in giro per portare in alto l’arte, la vita, la storia e la musica di una delle artiste mai troppo ricordare della musica italiana, Gabriella Ferri.

In attesa di nuova musica, che sia di Syria o di Ayris, il suo pseudonimo in salsa elettronica con cui nel 2009 per prima diede vita a quel tipo di progetto che oggi, complice anche il nuovo album di Elodie, prende il nome di Club album, Cecilia torna da interprete, parola spesso inflazionata nel mondo nella musica a cui poche, e Syria è sicuramente tra queste, riescono a dare spessore e importanza.

“Perché non canti più” è il titolo dello spettacolo che Syria, con l’aiuto di Pino Strabioli, ha ideato e portato in scena nel 2019 potendo attingere ai diari di Gabriella Ferri messi a disposizione della cantante dal figlio dell’artista simbolo della romanità (ma non solo), Seva.

La produzione di questa nuova versione di “Perché non canti più – Concerto spettacolo per Gabriella Ferri” è di Stefano Francioni Produzioni. La regia è ancora una volta di Pino Strabioli con direzione musicale di Massimo Germini. Sul palco con Syria alle tastiere e alla fisarmonica Josè Orlando Lucano. I costumi sono di Simone Folco.

Qui a seguire la locandina dello spettacolo e il posto con cui Syria, che per la prima volta appare con il suo nome completo, Cecilia Syria Cipressi, ha annunciato le prime date in calendario dal 2024. La cantante ha dedicato un ringraziamento speciale all’attore Edoardo Leo.

“Si torna a teatro 🔉🔉🔉🎵

Grazie a Edoardo Leo per avermi ascoltata!

Grazie a Stefano Francioni Produzioni per averci accolto con grande entusiasmo!!! Raccontare Gabriella Ferri attraverso i suoi diari personali e il suo repertorio è un viaggio meraviglioso.

Non vedo l’ora di partire 🙌🙌🙌🙌 Grazie sempre per sempre a Pino Strabioli, Seva e tutta la famiglia di Gabriella per avermi dato la possibilità di rendere questo tributo unico ed ufficiale.

Quanto so feliceeeeee!!!!!

Calendario in continuo aggiornamento…“

Syria perchè non torni più le date