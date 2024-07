Suspect CB lancia il suo primo EP, “Eco”. Tracklist e featuring del progetto fuori per Capitol Records

Fuori da venerdì 12 luglio per Capitol Records/Universal Music, Eco, primo EP di SUSPECT CB.

Classe 2003, Micheal Anno Obeng, in arte Suspect CB, è originario di Reggio Emilia con radici ghanesi. ll suo stile musicale richiama la drill con un flow distintivo.

A giugno 2023 condivide su Instagram e TikTok un freestyle intitolato Giorgia Meloni” (prodotto da ExΛ), che in breve tempo diventa virale e cattura l’attenzione sia di grandi artisti che di addetti ai lavori del panorama discografico.

Dopo l’estate arriva infatti il contratto con Capitol Records Italy.

L’esordio discografico risale a meno di un anno fa. A ottobre 2023 esce infatti Erling Haaland. Il 2024 parte con l’uscita di nuova musica grazie a Giorgia, pezzo riprodotto da Sixpm che vede la partecipazione di Ernia.

Quest’anno Vevo ha scelto Suspect CB per Newcomers 2024, la campagna che ogni anno presenta i migliori nuovi talenti italiani.

Nel corso del 2024 l’artista ha pubblicato Manhattan in collaborazione con ExA e NKO, 419 e PRIMO MINISTRO con Vale Pain. Ora è il momento del primo EP.

La parola scelta per il titolo, Eco, richiama all’immaginario di una delle passioni di Suspect, la montagna ‐ rievocata anche nella veste grafica del progetto ‐ e ne cela il significato più ampio: con “eco” si intende l’insieme di tutte quelle sensazioni, idee, pensieri che rimbombano in testa e che vanno a costruire l’identità di ciascuno.

ECO nasce dall’esigenza di raccontare una parte di sé, 9 tracce che ripercorrono parte del vissuto di Suspect CB, raccontando l’adolescenza vissuta in provincia, a Reggio Emilia, città che lo ha cresciuto, oltre alla centralità del suo quartiere nel suo percorso di crescita.

Un luogo che è stato una casa ma al tempo stesso, nella lentezza e nella noia di un posto periferico, uno strumento di stimolo per cambiare le cose, uno spazio in cui esplorare e creare; ma anche il presente a Milano, la sua visione del mondo e le sue passioni, come quella per la montagna, un posto dove raccogliersi e da cui poter guardare la deformazione della società attuale.

Prodotto da ExA, con la partecipazione di Sixpm, Idua e Yazee. A seguire tracklist e featuring presenti nel progetto: