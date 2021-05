Subsonica in Tour per l’Estate 2021. Date e Biglietti.

I Subsonica annunciano il ritorno sui palchi live con le prime date del tour estivo che li porterà in giro per tutta l’Italia.

I concerti vanno ad aggiungersi a quelli del tour Microchip Temporale Club Tour programmato per l’autunno 2021.

“Questo è uno di quei comunicati che fa immenso piacere scrivere. – così i Subsonica descrivono il ritorno live – Stiamo infatti annunciando che torniamo a suonare dal vivo, questa estate. Stiamo annunciando che rivedremo al lavoro la nostra crew di tecnici e che insieme a loro torneremo a viaggiare in tutta l’Italia. Con questo tour, infatti, toccheremo anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. Si riparte insomma, e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo “Subsonica” dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali.

Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza. “

Queste le prime date confermate.

SUBSONICA

Venerdì 18 Giugno – Musicultura – Macerata

Venerdì 2 Luglio – Ferrara Summer Festival – Ferrara

Venerdì 09 Luglio- Pistoia Blues Festival – Pistoia

Venerdì 16 Luglio – Reload Sound Festival – Biella

Sabato 17 Luglio – Flowers Festival – Collegno (TO)

Lunedì 19 Luglio – Brescia Summer Music – Brescia

Martedì 20 Luglio – Teatro Romano Ostia Antica – Roma

Sabato 24 Luglio – Carpi Estate / Accade D’estate A Teatro – Carpi (MO)

Lunedì 16 Agosto- Arena Villa Dante – Messina

Martedì 17 Agosto – Anfiteatro Falcone Borsellino – Zafferana Etnea (CT)

Venerdì 27 Agosto – Nottinarena – Lignano (UD)

Sabato 28 Agosto – Ama Music Festival – Romano D’ezzelino (VI)

SUBSONICA – AUTUNNO 2021

novembre

4 novembre 2021 Padova, Hall (data iniziale 5 marzo 2020, posticipata al 5 aprile 2020, posticipata al 22 ottobre 2020, posticipata al 4 marzo 2021)

5 novembre 2021 Nonantola, Vox (data iniziale 6 marzo 2020, posticipata al 17 aprile 2020, posticipata al 23 ottobre 2020, posticipata al 5 marzo 2021)

6 novembre 2021 Nonantola, Vox (data iniziale 27 marzo 2020, posticipata all’8 maggio 2020, posticipata al 24 ottobre 2020, posticipata al 6 marzo 2021)

11 novembre 2021 Perugia, Afterlife (data iniziale 11 marzo 2020, posticipata al 7 maggio 2020, posticipata al 16 ottobre 2020, posticipata all’11 marzo 2021)

12 novembre 2021 Senigallia (AN), Mamamia (data iniziale 3 aprile 2020, posticipata al 2 maggio 2020, posticipata al 30 ottobre 2020, posticipata al 12 marzo 2021)

13 novembre 2021 Trezzo Sull’Adda, Live Club (data iniziale 7 marzo 2020, posticipata al 4 aprile 2020, posticipata al 7 novembre 2020, posticipata al 13 marzo 2021)

14 novembre 2021 Brescia, Brixia Forum (data iniziale 30 marzo 2020, posticipata al 28 marzo 2021)

18 novembre 2021 Napoli, Common Ground (data iniziale 19 marzo 2020, posticipata al 23 aprile 2020, posticipata al 12 novembre 2020, posticipata al 18 marzo 2021)

19 novembre 2021 Mosciano Stazione (TE), Pin Up (data iniziale 20 marzo 2020, posticipata al 24 aprile 2020, posticipata al 13 novembre 2020, posticipata al 19 marzo 2021)

20 novembre 2021 Modugno (Ba), Demodè (data iniziale 21 marzo 2020, posticipata al 25 aprile 2020, posticipata al 14 novembre 2020, posticipata al 20 marzo 2021)

26 novembre 2021 Pordenone, Capitol Fiera (data iniziale 28 marzo 2020, posticipata al 10 aprile 2020, posticipata al 6 novembre 2020, posticipata al 26 marzo 2021)

dicembre

1 dicembre 2021 Roma, Atlantico (data iniziale 24 marzo 2020, posticipata al 15 aprile 2020, posticipata al 28 ottobre 2020, posticipata al 31 marzo 2021)

2 dicembre 2021 Roma, Atlantico (data iniziale 25 marzo 2020, posticipata al 16 aprile 2020, posticipata al 29 ottobre 2020, posticipata al 1 aprile 2021)

3 dicembre 2021 Firenze, Tuscany Hall (data iniziale 12 marzo 2020, posticipato al 6 maggio 2020, posticipata al 14 ottobre 2020, posticipata al 2 aprile 2021)

7 dicembre 2021 Milano, Alcatraz (data iniziale 8 aprile 2020, posticipata al 17 novembre 2020, posticipata al 6 aprile 2021)

8 dicembre 2021 Milano, Alcatraz (data iniziale 9 aprile 2020, posticipata al 18 novembre 2020, posticipata al 7 aprile 2021)

10 dicembre 2021 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia (data iniziale 14 marzo 2020, posticipata al 28 aprile 2020, posticipata al 21 novembre 2020, posticipata al 9 aprile 2021)

11 dicembre 2021 Venaria Reale (To) , Teatro della Concordia (data iniziale 15 marzo 2020, posticipata al 29 aprile 2020, posticipata al 22 novembre 2020, posticipata al 10 aprile 2021)

12 dicembre 2021 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia (data iniziale 31 marzo 2020, posticipata al 30 aprile 2020, posticipata al 20 novembre 2020, posticipata all’11 aprile 2021)

Foto di copertina: Chiara Mirelli