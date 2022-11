Studio Murena lancia il singolo di disarmante verità “Corri”

La band Studio Murena nasce a Milano nel 2018. Dal 4 novembre 2022 è disponibile in streaming e digitale il nuovo singolo, dal titolo Corri (Virgin Music LAS Italia/RDR MGMT). Il brano arriva dopo l’uscita del primo omonimo album della band, già pronta a proporre nuova musica inedita.

Prodotto da Tommaso Colliva e la band, Corri è un brano di disarmante verità: crudo, quasi violento, da lasciare senza fiato. Si tratta di una traccia profonda come un buco nero pronto a inghiottire l’ascoltatore, in bilico tra vita e morte, tra consapevolezza ed esistenzialismo.

“Quando la vita ti lascia col culo a terra, l’unica cosa che puoi fare è muovere le gambe”, commenta lo Studio Murena. “Non temere la Morte, non temere il dolore; è il Tempo il vero giudice e tiranno delle afflizioni dell’Uomo“.

La band ha presentato il nuovo singolo in anteprima il 3 novembre su Radio Raheem, durante il loro slot di dj set di residenza mensile. Lo stesso giorno, alla sera, Studio Murena ha proposto il brano live al Ghe Pensi Mi a Milano, nel corso del format The Mixtape fondato da Bassi Maestro e Goedi.

Novembre si preannuncia un mese intenso e pieno di novità per il gruppo, che sarà protagonista di diverse iniziative. Sono previsti live, dj set e sorprese. Intanto, è disponibile in streaming su Now e on demand la puntata di Indie Jungle registrata con la band e andata in onda su Sky il 5 novembre. Inoltre, è possibile ascoltare la selezione di brani scelti personalmente dallo Studio Murena per la playlist Jazz Italia di Spotify (disponibile per un mese a questo link ).

Conosciamo meglio la band Studio Murena

Studio Murena attinge dal jazz e dall’elettronica, ma trova nel rap il linguaggio che contraddistingue la sua narrazione. La band pubblica a febbraio 2021 il suo omonimo primo disco ufficiale, in collaborazione con Costello’s Records. Il cammino del gruppo parte dai primi singoli selezionati da Alessio Bertallot all’interno del suo programma Casa Bertallot. Passa poi dall’incontro con Ghemon, fino ad arrivare al posizionamento di due brani nella prestigiosa playlist global Jazz Rap di Spotify.

Studio Murena calca i palchi di importanti festival italiani, come il Mi Manchi, il Locus Festival, l’Ortigia Sound Festival e l’Apolide Festival. Nell’autunno 2021 partecipano al corto natalizio O Night Divine, realizzato per Zara con la regia di Luca Guadagnino, per il quale realizzano una rivisitazione del grande classico natalizio Jingle Bells.

Durante l’estate 2022 riparte l’intensa attività dal vivo della band. Tra i vari live, si esibiscono a Melpignano, per la Notte della Taranta 2022 diretta dal Maestro Concertatore Dardust.

A ottobre 2022, Studio Murena firma con Virgin Music Italia ed è attualmente al lavoro su un nuovo disco ai Laboratori Testone di Milano, con la produzione artistica di Tommaso Colliva.