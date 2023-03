Giovanni Caccamo e Leonardo Milani firmano la colonna sonora di “Stranizza d’amuri”, film con co-protagonista Samu di Amici

Stranizza d’amori Luntanu testo del brano di punta e tracklist delle altre canzoni contenute nel film.

È’ uscito al cinema lo scorso 23 marzo un film che sta riscuotendo un buon riscontro sia da parte del pubblico che dalla critica. Stranizza d’amuri, regia di Giuseppe Fiorello, vede tra i protagonisti Samu (Samuele Segreto) ballerino attualmente impegnato nella 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi e vanta una colonna sonora firmata da Giovanni Caccamo e Leonardo Milani.

Questa la storia del film dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, avvenuto nel 1980 in provincia di Catania.

Giugno 1982, in una calda Sicilia che freme per la Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio, due adolescenti, Gianni e Nino, si scontrano con i rispettivi motorini lungo una strada di campagna. Dallo scontro nasce una profonda amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene visto di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese.

Coraggiosi e affamati di vita, Gianni e Nino non si curano dei pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una libertà che gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare…

Stranizza d’amuri canzoni della colonna sonora

Giovanni Caccamo ha firmato insieme a Leonardo Milani le musiche originali del film, 15 tracce inedite fuori per Fenix Entertainment / Ala Bianca Group / BMG Rights Management Italy Srl. Giovanni, che aveva ospitato Beppe Fiorello nel suo ultimo album, Parola, parla così con Leonardo di questa nuova avventura:

“Comporre la colonna sonora originale di questo film è stato particolarmente emozionante. Abbiamo lavorato con delicatezza ed empatia al fianco di Giuseppe, in un rapporto di preziosa sintonia al servizio delle immagini e della storia stessa. L’autenticità e la cura delle riprese, la delicatezza delle interpretazioni ci hanno commosso profondamente consegnandoci fin dall’inizio la giusta chiave di lettura musicale”.

Tra le tracce anche Luntanu la canzone inedita, cucita sulla storia di Gianni e Nino. Un brano che è una carezza a cuore aperto, una nenia siciliana, una danza embrionale che galleggia tra sperimentazione e tradizione cullandosi su un testo sussurrato, poetico, nudo; visione onirica dei due protagonisti.

L’album che ospita le 15 canzoni è stato registrato e prodotto da Giovanni Caccamo e Leonardo Milani, mixato da Taketo Gohara presso il Blap Studio e masterizzato da Fabio Ferri presso il Millenium Audio Recording Studio. Questa la tracklist:

Luntanu (G. Caccamo, L. Milani) – Canzone inedita Casa di Nino (G. Caccamo, L. Milani, D. Bonaviri) Curri Curri (L. Milani) Nel vento (L. Milani) Mocambo (G. Caccamo, L. Milani, D. Bonaviri) Luntanu – Strumentale (G. Caccamo, L. Milani) Waltzer dei fuochi (L. Milani) Lacrime (G. Caccamo) Totò (L. Milani) Sospetti (G. Caccamo, L. Milani) Madri (G. Caccamo, L. Milani) Paura e verità (G. Caccamo, L. Milani) Preghiera (G. Caccamo, L. Milani) Portami via (L. Milani) Stelle – Bonus track (G. Caccamo, L. Milani)

Stranizza d’amori Luntanu testo e audio

(Testo di Giovanni Caccamo

Musica di Giovanni Caccamo, Leonardo Milani)

Quannu scinni pensame

sugnu sulu iu ca mi puozzu stari vicinu

cu l’anima e u cori

Curru curru, tutti i ionna

pi la strata mia

L’anima si posa, iennu passannu

cu l’ali d’oru e dilicati!

Amame, Amame

Aria e i pinseri duci

Vulamu via, vulamu via

Ca siemu, a luci ro’ mari

Vulamu via, vulamu via

Luntanu, ccu l’occhi ro’ cori

Ca siemu, chiù supra ro’ mari

Ca se puoi agghica u nviernu

U caru e amatu beni, muriu