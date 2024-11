“Soli per errore”: Lysa torna con un nuovo singolo pop nostalgico, che racconta una storia d’amore interrotta

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Lysa, “Soli per errore“, per Nigiri/Sony Music Italy.

La giovane artista inizia a inseguire il suo sogno musicale partecipando a X Factor nel 2021, e si definisce una songwriter sadcore, influenzata dalla wave hippie anni ’60, dal sound americano degli anni ’90 e da artisti come Lana Del Rey, i Coldplay, Tom Odell, i Daughters e i 1975.

Il nuovo brano di Lysa è una ballad malinconica e intensa, alla quale la cantante, con la sua voce delicata e la sua interpretazione espressiva, conferisce un’atmosfera fuori dal tempo.

Il testo racconta una storia d’amore piena di incomprensioni e rimpianti, che si interrompe con un pesante litigio che lascia sospeso un lieto fine.

“Soli per errore” è un susseguirsi di immagini evocative e cinematografiche, che si uniscono a momenti di vita quotidiana come discussioni, hangover e tante domande senza risposta.

Un mix di melodie morbide, pop nostalgico e influenze internazionali fanno da cornice al brano, come se fosse un romanzo cantato, un racconto di speranza e solitudine tra passato e desiderio di riconciliazione.

Qui un estratto dal testo di “Soli per errore” di Lysa:

“Siamo soli per errore

Stupido hangover

Ci ha fatto litigare

Siamo la storia degli altri

Stelle e avvocati

La sposa che scapperà

Siamo un romanzo d’amore,

Come in Jane Austen

La fine migliorerà”

Clicca qui per presalvare “Soli per errore“, il nuovo singolo di Lysa, fuori il 22 novembre.