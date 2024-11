Sofia Sole presenta il nuovo singolo “Carillon”: un brano che racconta la delusione nelle amicizie

Fuori da venerdì 15 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Sofia Sole, “Carillon“, per Warner Music Italy/ADA.

La cantautrice presenterà il brano per la prima volta live in occasione di “Prixie Parade“, evento musicale che celebra l’empowerment e l’inclusione, con una programmazione interamente declinata in un femminile intersezionale, che si terrà in Santeria Toscana 31, a Milano, sabato 16 novembre.

Nel nuovo brano l’artista racconta come spesso le amicizie portino a delusione e sfruttamento emotivo, privando le persone di tutto ciò che è prezioso e autentico. La cantautrice fa passare questo concetto utilizzando la metafora del carillon svuotato di tutti i gioielli al suo interno, dove resta solo la ballerina, che rappresenta la cantante, rinchiusa in un mondo dopo ogni gesto gentile è sfruttato.

“Carillon“, scritto da Sofia Sole insieme a Cristiano de Viti e prodotto da Blame, è un brano intimo e autoriale che aggiunge un nuovo tassello al suo prossimo progetto che sarà svelato poco a poco nei prossimi mesi.

Sofia Sole si fa conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al talent “The Voice of Italy” nel 2019, dove capisce di voler vivere di musica, dando voce alle parole, ai suoni e alle immagini che prendono forma nella sua testa.