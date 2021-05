In attesa del nuovo singolo Simonetta Spiri, nel giorno della festa della Mamma, lancia una nuova versione de “Il viaggio dei pensieri”

Simonetta Spiri Nelle le tue mani. Sono passati tre anni dalla pubblicazione dell’ultimo singolo di Simonetta, cantautrice che il grande pubblico ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi (nell’edizione vinta da Marco Carta) e fondatrice della girl band de Le Deva.

Dopo aver lasciato la band, la Spiri ha pubblicato due singoli con la NatyLoveYou, l’etichetta discografica dell’amico e collega Valerio Scanu. Il Tempo di reagire e Il viaggio dei pensieri. Quest’ultimo, uscito nel 2018, è un accorata dedica alla madre di Simonetta scomparsa proprio quell’anno.

Simonetta Spiri Nelle tue mani, ma prima…

Prima di lanciare il nuovo singolo, ormai imminente, Simonetta ha decido, proprio nel giorno della Festa della mamma, di riprendere in una nuova versione il suo ultimo brano e dare vita così a Il viaggio dei pensieri Pt.2.

Questa nuova versione, disponibile su tutti i digital store e sulle piattaforme streaming per Courage Live con distribuzione Believe Digital, si intitola Il viaggio dei pensieri Pt.2. Nel brano la cantautrice, insieme a Gabriele Oggiano, ha ripreso quel singolo in cui, con dolore e rabbia saluta sua madre e lo ha arricchito con un intro parlato cambiando il testo della canzone così come è cambiato il suo stato d’animo e il suo modo di vivere.

Se a ridosso della perdita dolore e rancore avevano preso il sopravvento, ora quelle emozioni sono state sostituite dalla vita che torna a riprendere a battere e diventa stimolo per ricordare quando di buono la mamma le ha insegnato e lasciato. Resta la ferita ma ritorna anche, seppur cambiato, il sorriso.

Il pubblico della Spiri ha accolto bene questa sorpresa che, nel giorno di uscita, è entrata nel Top 10 di iTunes.

A seguire testo e audio del brano.

La musica è finita

all’improvviso tutto si è fermato

hai perso la cognizione del tempo

hai perso la ragione

hai perso l’amore

hai sentito i tuoi respiri

diventare aria meccanica

la mia voce muta urlare nel silenzio

ho attraversato l’abisso più profondo

di un cosmo sconosciuto

ho sentito il mio corpo spegnersi

insieme a tutte le mie forze

la mia anima leggera, volare

ha indossato un sorriso bugiardo, virtuale

filtro di un mondo contaminato

per convincerti di essere ancora viva

ti sei arresa nel cuore di una notte senza stelle

ed è proprio in quel momento che sono ritornata

per salvarti come ho fatto sempre

Dentro il nuovo viaggio dei pensieri

mi soffermo alla bellezza dei ricordi

i versi, anche le note si confondono

i fiori lentamente si risvegliano

dentro il nuovo viaggio dei pensier

il tempo perso è tempo guadagnato

lui mi può aiutare, lui mi può capire

il tempo detta sempre la strada da seguire

con gli occhi e i sogni stanchi

sorrido e vado avanti

nel viaggio dei pensieri

noi non siamo mai distanti

Vedo ancora il sole

sul viso il tuo sorriso

e adesso che nel cuore

sento esplodere il tuo amore

mamma voglio dirti grazie ad ogni mio respiro

e lo voglio dire ancora

gridarlo al mondo più di allora

quel tuo sguardo forte e intenso come il mare

mi hai donato l’arte di cantare e perdonare

e ad ogni mia conquista dal cielo una carezza

qui tutto corre in fretta, la vita non ci aspetta

Al viaggio dei pensieri mi abbandono

non sento più il bisogno del ritorno

il viaggio può aiutare, illumina la gente

il tempo costruisce chi siamo veramente

nei giorni in cui mi perdo sorrido ancora al tempo

perché nel viaggio dei pensieri

ho perdonato anche il mio ieri

Guardo ancora il sole

sul viso il tuo sorriso

e ancora cerco il senso a un mondo perso, al paradiso

mamma voglio dirti grazie ad ogni mio respiro

e lo voglio dire adesso

perché sei tutto il mio universo

quel tuo sguardo forte e profondo come il mare

mi hai donato l’arte di cantare e perdonare

e ad ogni mia tempesta dal cielo una carezza

qui tutto corre in fretta, la vita ora ci aspetta

anche stanotte il mio respiro

si affanna alla tua assenza

mentre grido anche al destino

in questa sofferenza ho riscoperto ogni valore

dare un senso al mondo che ha perso anche il colore

Da quel tuo sguardo forte e profondo come il mare

ho riscoperto l’arte di cantare e perdonare

e ad ogni mia tempesta tu rialzi la mia vela

dal mare una carezza

la vita ora mi aspetta

sì, ora ci aspetta