Sarà disponibile in rotazione radiofonica e streaming il nuovo singolo di Silvia Salemi Chagall per l’etichetta Dischi Dei Sognatori con distribuzione Artist First.

Silvia Salemi torna alla musica con un brano inedito dopo un’estate in cui è stata protagonista di Che Spettacolo!, il programma in onda nei weekend estivi su Rai Radio 2.

La cantautrice che nella sua carriera ha partecipato 4 volte al Festival di Sanremo lo scorso anno, dopo aver partecipato a Ora o Mai Più, ha pubblicato il singolo Era Digitale (ne abbiamo parlato Qui).

SILVIA SALEMI CHAGALL

Chagall è prodotto da Francesco Tosoni e composto da Silvia Salemi con Giacomo Eva e Marco Rettani. Si tratta di un brano soft-rock che racconta l’incontro di due anime che guardano il cielo e ne riconoscono l’immensità. E’ un’analisi del precario equilibrio di una relazione che fa paura, ma che alla fine trova la giusta strada per esprimersi e per avere il coraggio di esistere.

“Ho scelto di intitolare il mio nuovo singolo ‘Chagall’ per omaggiare uno dei miei pittori preferiti che, attraverso le sue tinte semplici e dirette, riesce tutt’ora a regalare a chi ammira le sue opere delle emozioni incredibilmente forti, senza il bisogno di ricorrere alla forma o al tratto del pennello. Un inno alla semplicità, che non va confusa con la banalità. Arrivare ad una precisa profondità di colore richiede una ricerca complessa, così come è complessa una storia d’amore con le sue mille sfumature.”

CHAGALL – IL TESTO

In arrivo prossimamente