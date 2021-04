Sierra Profondamente è il titolo dell’EP in arrivo il 30 aprile. Sei i produttori al lavoro sul progetto

Sierra Profondamente è il titolo del nuovo EP del duo lanciato da X Factor in uscita venerdì 30 aprile per Sony Music / Epic Records su tutte le piattaforme digitali.

In questo EP i Sierra continuano la loro esplorazione musicale che parte da strutture pop e dalle loro radici hip hop, arricchite da elementi riconducibili alla dance e all’EDM, o alla trap della nuova scuola francese. Otto tracce, di cui sette inediti in cui si spazia da brani energici e ritmati come Goleador e La Clique a canzoni più riflessive e come Profondamente e Ci Sono Anche Io.

A questi inediti si aggiunge anche Mezze Lune, singolo uscito a inizio 2021 che ha già superato le 500 mila streams e views.

Lato produzioni si possono apprezzare diverse firme di spicco come Zef, Cosmophonix, Machweo, Mr Monkey, Niro e Pitchbull.

Dal punto di vista testuale i Sierra compiono un ulteriore passo in avanti nella capacità di unire il lessico proprio del rap moderno a metafore e immagini vicine al cantautorato italiano.

Sila con le sue melodie cantate e Medium con il suo flow più rappato, si alternano elaborando concetti e riflessioni sui grandi eventi di questo periodo.

Sierra Profondamente

Ecco. cosa racconta questo EP per i Sierra:

“Profondamente racchiude molti degli stati d’animo che abbiamo vissuto per anni.

In questi mesi siamo riusciti a tirare fuori il nostro mondo interiore, cosa che non potremmo esternare in nessun altro modo se non con la musica. Come rappresenta la copertina, questo EP è uno specchio per poter entrare nel mondo delle idee, potersi ritrovare e quindi crescere interiormente. È una linea guida per ciò che verrà in futuro.

Il mood è diviso tra felicita’ e tristezza ed incarna la dissonanza cognitiva della societa’ odierna, spaccata a meta’ tra la voglia di rialzarsi e la comodità di rimanere immobile.“

Questa la tracklist del progetto:

Goleador Nei cinque giorni che mi rimangono La Clique Mezze lune Aria Ci Sono Anch’io Profondamente Sei tu

Ad oggi i Sierra hanno conquistato un disco di Platino con il singolo Enfasi e superato i 3 milioni di streams complessivi con i brani successivi.

Sierra Profondamente – Goleador testo

Testo: Sila Bower, Medium

Produzione: Cosmophonix

Cuore dolce Goleador

Mente fredda quale ascolterò

Tramontana in stomaco

Sono sempre il solito

Nello stomaco ho la Tramontana (la la)

Mama starò lontano dai guai

Nello stomaco ho la Tramontana (la la)

Mama starò lontano dai guai

Figlio del vento su cavalli di nebbia

Qua danzano i morti su un nero di seppia

Se apro il mio petto ho una spada trafitta

Non essere afflitta ti tengo già a bada

Secoli chiuso nel ciclo vitale

So gìà il mio destino non chiedo più aiuto

La notte è il rifugio del vizio animale

Restami accanto soltanto un minuto

Non davo ascolto a mon père

Fumando fiori del male Baudelaire

Dentro una Punto noi frèros Lumière

Ma perché, ma perché?

Ora che il tempo fa da ghigliottina

Perdo la testa ma per la mia Nina

Siamo già polvere per domattina

Su tramonti di bronzo ho sputato il mio sangue

Capisco di essere pesante solo quando sparisco in mezzo al fumo

Dentro queste barre prevedo il futuro

Nello stomaco ho la Tramontana (la la)

Mama starò lontano dai guai

Nello stomaco ho la Tramontana (la la)

Mama starò lontano dai guai

Oh – Oh – Oh

Oh – Oh – Oh

Oh – Oh – Oh

Se desideri che i desideri si avverino

Non vedere questo cielo come un limite

Bada bene a dividere

Le faccende del cuore

Perché ti insegnano a vivere

Da quelle delle vipere

Qua devi sopravvivere

Non credo più nei brindisi

Le feste con gli amici sono ormai piene di equivoci

Ho un problema con le idee e cade tutto lo Zodiaco

Ogni volta che chiudevo

Quelle porte si riaprivano

Io vedo le speranze diventare le catarsi

Le cose più sicure diventare può darsi

Condivido lacrime con i pochi rimasti

Ma non metterò il destino nelle mani degli altri

È nelle mani degli astri

Fumo questa per gli amici scomparsi

Che da lassù mi consigliano i passi

Anche stanotte non riesco a dormire

E stamattina non riesco ad alzarmi

Cuore dolce Goleador

Mente fredda quale ascolterò

Tramontana in stomaco

Sono sempre il solito

Nello stomaco ho la Tramontana (la la)

Mama starò lontano dai guai

Nello stomaco ho la Tramontana (la la)

Mama starò lontano dai guai

Oh – Oh – Oh

Oh – Oh – Oh

Oh – Oh – Oh