SIAE: posizioni aperte per il ruolo di accertatore (con Shazam alla mano). Come candidarsi!

L’accertatore è quella figura che si occupa per conto di SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori, di verificare il corretto adempimento degli obblighi da parte degli organizzatori di eventi nel rispetto delle normative sul diritto d’autore.

Nei giorni scorsi la società ha aperto posizioni lavorative per questo ruolo essenziale per la tutela del repertorio musicale. Andiamo a scoprire di più su questo ruolo, sulla retribuzione e su come candidarsi.

Siae cerca accertatori

L’accertatore presidia locali di spettacolo e raccoglie elementi utili all’accertamento del diritto d’autore. Effettua inoltre censimenti mirati per rilevare strumenti musicali e radioriceventi installati nei pubblici servizi e nei locali.

Tra i compiti dell’accertatore anche quello di registrare le presenze e i prezzi nei locali di spettacoli per fini istituzionali dell’ente, realizzare registrazioni audio utili ad appurare la tutela del repertorio eseguito durante spettacoli, verificare il rispetto delle condizioni di noleggio di opere cinematografiche e condurre censimenti di locali e apparecchi fotoriproduttivi in materia di reprografia secondo le convenzioni con associazioni di categoria, case editrici e altri soggetti interessati.

In parole povere l’accertatore prova contrastare per conto di SIAE l’evasione del diritto d’autore.

REQUISiTI E RETRIBUZIONE

Questa professione non richiede particolari requisiti se non essere disponibili a lavorare su chiamata almeno due giorni a settimana, essere adattabili, flessibili e motivati oltre che automuniti.

Tra i requisiti richiesti, oltre al diploma di scuola secondaria superiore o laurea, c’è quello di essere in possesso di un proprio smartphone che abbia la possibilità di installare applicazione utili allo svolgimento del proprio lavoro come Shazam, l’app acquisita negli scorsi anni da Apple che permette di riconoscere in pochi secondi ogni canzone.

Queste sono le sedi territoriali di SIAE che attualmente assumono accertatori:

Bari (Puglia)

Cagliari (Sardegna)

Courmayer (Valle d’Aosta)

Genova (Liguria)

Milano (Lombardia)

Palermo (Sicilia)

Pescara (Abruzzo)

Rimini (Emilia Romagna)

Roma (Lazio)

Soverato (Calabria)

Stintino (Sardegna)

Merano (Trentino Alto Adige)

Viareggio (Toscana)

Venezia (Veneto)

Verona (Veneto)

La pianificazione del lavoro per gli accertatori SIAE prevede:

Musica d’ambiente: una o due mezze giornate tra lunedì e giovedì.

Attività di spettacolo e intrattenimento: due sere/notti tra venerdì e domenica.

Ovviamente SIAE offre la formazione completa a chi dovrà svolgere questa mansione, dalla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, fino a quella tecnica,

La retribuzione per un’accertatore SIAE con contratto di lavoro intermittente prevede una retribuzione oraria base di 11 euro lordi, con la possibilità di maggiorazioni e incentivi aggiuntivi, arrivando con tre giorni di lavoro alla settimana ad uno stipendio base di 1.100 euro lordi.

Tra i benefit:

Maggiorazione per lavoro notturno: 20% in più rispetto alla retribuzione oraria base.

Incentivi sulla produttività: legati ai volumi di attività svolti.

Rimborso spese: rimborso del carburante (forfettario) e delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Maggiorazione sui risultati: prevista una maggiorazione della retribuzione del 30% in base ai risultati ottenuti, accessibile se si redige una media di due atti all’ora per un servizio di 4 ore per la musica d’ambiente e sky.

Pianificazione del lavoro

COME CANDIDARSI

Scopriamo come candidarsi per il ruolo di Accertatore SIAE;

Consultare l’elenco delle sedi disponibili sul sito web “SIAE Lavora con noi” (qui il link) e scegliendo la sede di interesse (l’iter di selezione è seguito dall’agenzia partner Manpower),

Si può anche inviare una propria candidatura spontanea con il proprio curriculum vitae aggiornato all’indirizzo email recruiting.hr@siae.it.

Infine possibilità di inviare il CV anche seguendo la pagina LinkedIn di SIAE dalla sezione “Offerte di Lavoro” con una candidatura semplice.