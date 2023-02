Shiva, al ‘Milano Demons Tour’ già sold out si aggiungo 3 date speciali

Shiva tour 2023.

Il rapper classe 1999 che negli ultimi due anni è diventato il volto più riconoscibile di Milano Ovest a fine novembre 2022 ha pubblicato Milano Demons. Il progetto, già certificato con il disco di Platino, è stato seguito dall’annuncio del ‘Milano Demons Tour‘ che è ufficialmente sold out dalla prima all’ultima data.

Un successo incalcolabile che ha permesso a Shiva di ampliare il suo raggio d’azione nei live. Il suo tour, infatti, si arricchisce con tre nuove e imperdibili date nei festival estivi più importanti d’Italia.

Shiva tour 2023 – le date

Il 7 luglio lo vedremo sul palco dell’IMOLA SUMMER SOUND, festival che porterà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari alcuni tra i più grandi protagonisti della scena rap italiana, l’8 luglio ad Alba per il Collisioni Festival e il 26 luglio al Rock in Roma.

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti già sold out nei club e le prime date del tour estivo:

11 marzo 2023 | Nonantola (MO) @ VOX Club SOLD OUT

13 marzo 2023 | Roma @ Orion Club SOLD OUT

14 marzo 2023 | Roma @ Orion Club SOLD OUT

15 marzo 2023 | Napoli @ Casa della Musica SOLD OUT

18 marzo 2023 | Bologna @ Estragon Club SOLD OUT

19 marzo 2023 | Bologna @ Estragon Club SOLD OUT

21 marzo 2023 | Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia SOLD OUT

22 marzo 2023 | Firenze @ Tuscany Hall SOLD OUT

24 marzo 2023 | Padova @ Gran Teatro GEOX SOLD OUT

26 marzo 2023 | Milano @ Fabrique SOLD OUT

27 marzo 2023 | Milano @ Fabrique SOLD OUT

28 marzo 2023 | Milano @ Fabrique SOLD OUT

7 luglio 2023 | Imola (BO) @ IMOLA SUMMER SOUND

8 luglio 2023 | Alba (CN) @ Collisioni Festival

26 luglio 2023 | Roma @ Rock in Roma