Seat Music Awards 2021, conferenza stampa. Tre grandi omaggi a Raffaella Carrà, Gino Strada e Stefano D’Orazio

Seat Music Awards 2021 conferenza stampa. Si è svolta oggi la presentazione ufficiale dell’edizione 2021 dei premi della musica italiana. Presenti Carlo Conti, Vanessa Incontrada, il Sindaco di Verona, Federisco Sboarina, direttore e vicedirettore di Rai1 (Stefano Coletta e Claudio Fasulo), Gianmarco Mazzi di Arena S.r.l. Nek, Marco Pontini (vice presidente di Radio Italia), Pierantonio Vianello di Seat, Domenico Cosentino e Ferdinando Salzano di Friends & Partners.

Sono diverse le novità annunciate… grandi omaggi e nuovi ospiti. Scopriamole insieme, clicca in basso su continua.

SEAT MUSIC AWARDS CONFERENZA STAMPA

Federico Sboarina Sindaco di Verona

Ogni anno i Seat Music Awards hanno sempre un maggior impatto e, negli ultimi due anni, hanno rappresentato di più, la riapertura della nostra Arena. In questi due anni la nostra struttura, sopratutto in questa ultima estate grazie alla deroga che ci ha permesso di ospitare oltre 6.000 persone, è diventato il vero e proprio tempio della musica con una stagione estiva di successo.

Stefano Coletta Direttore di Rai 1

Per noi della Rai i Seat Music Awards sono la porta d’ingresso alla stagione di garanzia, quest’anno abbiamo slittato di qualche giorno questo evento per fare in modo che il pubblico sia ancora più fitto visto che le famiglie saranno a casa insieme.

Per noi questi due eventi rappresentano il segno più tangibile dell’unione tra Rai e la musica. Avremo la presenza degli artisti più importanti che ci hanno accompagnato in questo anno difficile.

È una festa un po’ trasversale per la tv. Io come direttore penso che, al di là della dei gruppi societari, ci siano eventi che devono unire nella ripartenza. Per questo ci saranno anche volti non Rai, come Maria De Filippi.

Sono poi contento che per la decima volta ci siano sul palco Carlo Conti e Vanessa Incontrada che rappresentano per il pubblico la familiarità grazie alla loro naturale sintonia sul palco.

Torna poi anche l’appuntamento pomeridiano della domenica presentando da Nek. Da un po’ in Rai stiamo testando Nek come conduttore perché è una persona molto empatica ma ha anche la doppia veste di chi il mondo della musica lo ha vissuto.

Noi di Rai1 abbiamo un bel rapporto con l’Arena di Verona, una location fantastica per eventi come quello con Il Volo dedicato a Morricone che abbiamo mandato in onda qualche mese fa.

Fedez lo abbiamo invitato ma ci ha comunicato che per impegni suoi contrattuali non potrà esserci. La sua assenza, per quel che ci riguarda, non è legata a quanto accaduto al Concerto del Primo Maggio.

Vanessa Incontrada

Sono molto felice di tornare. Tra me e Carlo ormai c’è un rapporto di grande stima e amicizia e credo che questo si percepisca. Per noi quest’anno i Seat Music Awards sono speciali perché sul palco ci saranno altri tipi di artisti… conduttori, comici, attori. Questo per me è un messaggio molto importante: qualsiasi mondo artistico si può mischiare.

Voglio ringraziare Friends & Partners, che sono anche i miei agenti, la Rai, la Seat (che è spagnola come me), il sindaco di Verona e tutti quanti.

Carlo Conti

Io e Vanessa sul palco andiamo a braccio grazie al nostro rapporto ormai consolidato. Personalmente sono molto felice ogni volta che vengo a Verona, città fantastica e gestita con grande intelligenza che considero come una seconda fase.

Essendo il primo evento di Rai1 di questa stagione vogliamo dedicarlo a Raffaella Carrà.

Sono molto contento che su quel palco verranno premiati anche Maria De Filippi per il successo di Amici e Amadeus per quello del Festival di Sanremo. E poi lanceremo nuovi progetti Rai con Alessandro Cattelan e la coppia Panariello e Giallini (che andrà in onda con programma su Rai3).

E poi ci saranno Antonella Clerici e Loretta Goggi che festeggerà il suo aniversario di carriera sul palco dei Seat Music Awards 2021.

Claudio Fasulo vicedirettore di Rai1

I Seat Music Awards 2021 ormai sono diventati un ponte tra i due Festival di Sanremo. Siccome stanno diventando un evento che non guarda alle scuderia, sarebbe bello visto che non essendoci più i Telegatti e il Premio della Regia Televisiva, a Verona con i Music Awards si possa allargare il concetto e coinvolgere tutti i mondi dello spettacolo a Verona.

Nella serata del 9 settembre sarà sul palco il maestro Andrea Bocelli con un momento speciale dedicato a lui e alla Bocelli Foundation che quest’anno compie dieci anni. Attiveremo un numero solidale, il 45516, per aiutare le popolazioni colpite dal sisma del 2016, nello specifico per la comunità di San Ginesio.

Andrea Bocelli quella sera riceverà il premio per la solidarietà.

Ferdinando Salzano – Friends & Partners

I Seat Music Awards 2021 devono diventare sempre di più la festa della musica e dello spettacolo. Ci saranno oltre 80 artisti, oltre 10 ore di musica con 6.000 persone presenti a sera. La risposta è stata straordinaria ed è tutto sold out.

Ci sarà un grande omaggio voluto e pensato a Raffaella Carrà, un omaggio a Gino Strada fatto da Fiorella Mannoia e un altro grande omaggio per Stefano D’Orazio dei Pooh che, per quell’occasione si ritroveranno sul palco insieme alla moglie di Stefano.

Si aggiunge al cast Antonella Clerici per la televisione, Paola Cortellesi per il cinema. Dal punto di vista musicale ci saranno anche i Negramaro con una cosa molto, ma molto, speciale. Arriverà poi Elisa sul momento di Mahmood.

Su richiesta di Carlo Conti poi ci sarà Orietta Berti.per festeggiare il successo di Mille.