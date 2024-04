Oltre 50 artisti in scaletta per il Concerto del Primo Maggio Roma 2024

CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2024 scaletta ricca di artisti noti e nomi emergenti per l’evento musicale che quest’anno ha come slogan “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” e che si svolgerà nella magica cornice del Circo Massimo di Roma.

A presentare l’evento quest’anno saranno tutti artisti. BigMama si occuperà dell’Opening mentre Noemi ed Ermal Meta saranno i padroni di casa dell’ #1M2024.

Il concertone, promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, avrà inizio alle ore 13.15 con l’Opening in onda in esclusiva su RaiPlay per poi entrare nel vivo a partire dalle ore 15.15 in diretta su Rai 3 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali), oltre che in diretta su Rai Radio2, su RaiPlay e Rai Italia.

Saranno circa 50 artisti che daranno vita ad oltre dieci ore di musica dal vivo. Cliccate in basso su continua per scoprirli.